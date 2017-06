10 rzeczy, które musisz zrobić na studiach

Z czym kojarzą Ci się studia? Nauka, egzaminy, stresy? A może zabawa, imprezy i nowi kumple? Jakkolwiek jest, jedno jest pewne – to najlepszy czas w życiu! Dowiedz się, jak mądrze go wykorzystać!

Po pierwsze…

… poznaj nowych znajomych. Bez dobrze zgranej „paczki” ani rusz! Ważne jest, aby świadomie dobierać przyjaciół. To bardzo istotne, ponieważ studenckie przyjaźnie często zostają z nami na lata. Warto pamiętać, że dzięki kumplom z roku zawsze sprawniej przebrniesz przez zaliczenia (bo kto, jak nie twój obecny na wszystkich wykładach znajomych, pożyczy Ci notatki?). Przerwy na lunch i wieczorne „spotkania naukowe” w centrum miasta też zyskują, gdy jest z Tobą kilkoro przyjaciół.

Po drugie…

…usamodzielnij się. Studia to najlepszy czas na stawianie pierwszych kroków w samodzielnym życiu. Jeżeli na studiach licencjackich byłeś zbyt zajęty imprezowaniem i wiecznym pisaniem projektów, to studia drugiego stopnia wyśmienicie nadają się na przecięcie pępowiny. Twoi rodzice wychowywali Cię całe Twoje życie, daj im teraz odpocząć, spróbuj znaleźć pracę i doświadczenie zawodowe. Nic tak nie uczy szacunku (do pieniędzy, do rodziców, do samego siebie czy nawet do pani w sklepie) jak życie na własny rachunek.

Po trzecie…

…zdobądź stypendium. Jak mówi słynne porzekadło „nauka to potęgi klucz”, klucz do finansowego sukcesu. Wiele uczelni (w tym rzeszowska WSIiZ) oferuje swoim studentom liczne stypendia, w tym Stypendium Rektora za wyniki w nauce i dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Jeżeli to nie wystarcza, by zmotywować Cię do nauki od świtu do nocy, to czeka na Ciebie stypendium Ministra w wysokości 14 tysięcy złotych! Brzmi dobrze?

Po czwarte…

…podróżuj! Odkrywanie świata to jedna z najwspanialszych rzeczy, na którą możesz sobie pozwolić będąc na studiach. Pomóc Ci w tym mogą programy takie jak Erasmus+ czy Double Degree. Jeżeli na studiach licencjackich nie miałeś okazji wyjechać na studia zagraniczne skorzystaj z szans jakie daje Ci uczelnia. Semestr w gorącej Hiszpanii czy mniej upalnej Finlandii pozwoli Ci poznać przyjaciół z całego świata, rozwinąć umiejętności językowe oraz odkryć piękno innych kultur.

Po piąte…

…rozwijaj swoje zainteresowania. Studia to dobry moment, aby hobby przerodziło się w prawdziwą pasję. Dzięki licznym kołom naukowym (studencka rozgłośnia radiowa, studio telewizyjne, strzelnica multimedialna, laboratorium kosmetologii, koło fotograficzne, laboratorium kryminalistyki i wiele innych), które znajdziesz we WSIiZ, będziesz mógł połączyć relaks z motywacją do dalszego rozwoju.

Po szóste…

…zdobądź doświadczenie zawodowe. Jeśli świadomie dokonałeś wyboru kierunku, interesuje Cię zapewne praca związana ze zdobytym wykształceniem. Dobrze jest pomyśleć o tym już w czasie studiów i spróbować swoich sił podczas praktyk czy stażu. Dzięki licznym ofertom, które zostały przygotowane przez Biuro Karier zdobędziesz doświadczenie, cenne wpisy do CV, a także nauczysz się lepszej organizacji, aby znalazł się czas także na obiady u babci.

Po siódme…

…szalej! Młodość nie jest wieczna, a studia to przecież najlepszy czas na skorzystanie z licznych przysługujących Ci zniżek (te często znajdziesz w Samorządzie Studenckim). Teatr, kino czy impreza do białego rana celebrująca zdane egzaminy. Każdy powód jest dobry, aby tworzyć niezapomniane wspomnienia.

Po ósme…

…szanuj swój organizm. Całonocne maratony filmowe i niezapomniane imprezy są fajne, ale ważne, aby znać umiar. Pamiętaj, że sen jest bardzo ważny, a nasze ciało i umysł muszą czasem odpocząć. Zamiast kolejnego wyjścia na „oblewanie” zdanego egzaminu, skup się na regeneracji. Skorzystaj ze SPA, hali sportowej. Medytuj i chodź na lekcje pływania. Nawet jeśli teraz uważasz, że to bezużyteczne, za 10 lat twój organizm Ci za to podziękuje.

Po dziewiąte…

… dużo czytaj. Każdy moment jest dobry, aby sięgnąć po ulubioną książkę lub magazyn, a jeśli jeszcze nie masz swoich ulubionych pozycji książkowych, koniecznie zaglądnij do biblioteki i sprawdź co kryje się na jej półkach. Możliwe, że w jednym z dzieł literackich odnajdziesz sekretny list miłosny i postanowisz odnaleźć jego właściciela? A co wydarzy się potem? Doczytaj do końca rozdziału!

Po dziesiąte…

… studiuj. Nie zapominaj po co tutaj jesteś! Samodzielnie poszukuj nowych inspiracji w życiu, literaturze lub filmie, poświęć kilka chwil na wartościową rozmowę z wykładowcą. Dokształcaj się, nie opuszczaj wykładów, napisz pracę dyplomową i bądź dumny z życia, na które przecież sam ciężko zapracowałeś.

Brzmi dobrze? Dołącz do nas! wsiz.rzeszow.pl