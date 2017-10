15 lat dbają o serca Polaków

RZESZÓW. 5 października przed Kardiologiczną Poradnią Servier dla Serca mimo mżawki ustawiła się kilkunastoosobowa kolejka.

Co kilkanaście minut jedni znikali za drzwiami przychodni na kółkach, drudzy do niej dochodzili. Tym, którzy weszli mierzono ciśnienie krwi, pobierano krew na cukier i cholesterol. Jedną z tych osób była pani Bogusława Dam. – Wracałam z praktyki i zobaczyłam kardiologiczną przychodnię na kółkach, bez namysłu weszłam. Zrobiłam badania i cieszę się, ze coś takiego jest organizowane. Warto bowiem od czasu do czasu sprawdzić stan swojego zdrowia – mówi.

- 15 osób miało na tyle niepokojące badania, że trafiło do mnie. Najczęściej chodziło o podwyższone parametry ciśnienia tętniczego, czy wysoki poziom cholesterolu. Zostali poinstruowani kiedy i jak mierzyć ciśnienie tętnicze, i nakierowani na jego leczenie, bo nieleczone bądź źle leczone nadciśnienie niesie ze sobą konsekwencje w postaci udaru czy zawału serca. Badanie pozwala na wczesne rozpoznanie zagrożenia i podjęcie działań zapobiegawczych – mówi Marcin Chlebuś, kardiolog z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.

15 serdecznych lat

Z dr n. med. Markiem Sienickim, specjalistą kardiologiem, ordynatorem oddziału kardiologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie rozmawia Anna Moraniec.

- Tegoroczna edycja „Servier dla serca” odbywa się pod hasłem „15 serdecznych lat”. Dlaczego takim?

- Hasło odnosi się do działalności firmy Sevier, która od 2003 roku prowadzi program realizowany do dziś (i myślę, jestem przekonany, że nie będzie to ostatnia edycja) poświęcony propagowaniu zdrowego stylu życia, eliminowaniu czynników ryzyka, wykazywaniu większej troski i zaangażowania w chronieniu własnego zdrowia. Akcja trwa 15 lat i rokrocznie dotyczy serca i układu sercowo-naczyniowego. Stąd te „15 serdecznych lat”. Na banerach rozłożonych na placu Farnym można prześledzić te lata według haseł, które im przewodziły. Jest tam np. hasło „Europa mówi nie chorobie wieńcowej”, „Choroba wieńcowa – czy musimy umierać?”, „Nadciśnienie tętnicze i choroba wieńcowa”, „Serce Kobiety”, „Serce… wolne od zawału”, „Wygraj z zawałem”, „Mamo, tato, dbajmy o serce”, „Idź za głosem serca”. „Zapobiegaj niewydolności serca”, „Trzecia młodość twojego serca”, „Zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli”.

- „15 serdecznych lat” to rzeczywiście podsumowanie programu. Co dzieki niemu udało się zyskać?

- Tysiące ludzi zostało przebadanych, setki skierowano do pogłębionych badań i leczenia. Setki, dowiedziały się, że mają problemy zdrowotne i odpowiednio wcześnie podjęły leczenie, unikając zawału czy udaru. Dzieki programowi zwrócono uwage na profilaktykę, konieczność ustawicznego dbania nie tylko o serce, ale o zdrowie wogóle. Że ważny jest styl życia, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, samokontrola ciśnienia tętniczego, redukcja nadmiernej masy ciała, porzucenia nałogów. A także szczepienia, nie tylko w dzieciństwie, ale i w wieku 65 plus, bo wtedy jesteśmy słabymi punktami epidemiologicznymi, więc powinniśmy się szczepić nie tylko na grypę, ale i pneumokoki.

