2017 rok rekordowy dla Mielca

MIELEC. Nigdy nie było tylu inwestycji, ile planuje się w przyszłym roku.

Nie ma cienia wątpliwości. Budżet miasta na 2017 r. będzie historyczny i to pod każdym względem. Rekordowe dochody i wydatki, największa liczba zadań, no i, niestety, najwyższy w dziejach deficyt. Ma on wynieść 62,5 mln zł. Największymi inwestycjami w 2017 r. będą budowy: hali sportowej, biblioteki, wiaduktu, boisk i skate-parku.

Budżet miasta AD 2017 to w wielkim skrócie: dochody w wysokości 260 503 675 zł, wydatki – 323 013 841 zł, deficyt – 62 510 166 zł, który mają pokryć kredyty (52,8 mln zł) i nadwyżka finansowa z lat ubiegłych. Aż 60 proc. dochodów zostało wypracowane przez miasto, co świadczy o aktywności gospodarczej mielczan. Wśród wydatków niezmiennie od lat pierwsze miejsca zajmują oświata – 26 proc., oraz pomoc społ. i rodzina – 20.3 proc.

Prezydent Daniel Kozdęba podkreśla, że w budżecie znalazła się rekordowa liczba inwestycji – jest ich ponad 70. Co za tym idzie, wzrosły również wydatki. W porównaniu do ub.r. jest ich o 90 mln zł więcej. – Dla mnie najważniejsze jest jednak to, że udało nam się z mającym większość w radzie klubem PiS zbudować nić porozumienia – zaznaczył prezydent Kozdęba. – Po szeregu spotkań wprowadziliśmy zmiany, które są wynikiem kompromisu.

W podobnym tonie wypowiadali się radni PiS: – Jest to budżet ambitny, który jest otwarty na środki zewnętrzne. Stąd to pewne ryzyko, żeby tych funduszy na inwestycje pozyskać jak najwięcej – oceniał Jakub Cena. – Będziemy realizować wielomilionowe inwestycje takie jak budowa: hali sportowej, biblioteki czy wiaduktu – dopowiadał inny radny PiS, Krzysztof Szostak. – Ja szczególnie dumny jestem z wprowadzenia wyprawek dla przedszkolaków. To jest spójne z polityką prorodzinną naszego klubu – podkreślił Szostak.

Czołowe inwestycje budżetu miasta na 2017 r.

- Zadania drogowe, w tym przedłużenie ul. Powstańców Warszawy – 15,5 mln zł

- Budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) – 14,8 mln zł

- Budowa biblioteki (I etap) – 11,8 mln zł

- Rozbudowa bazy sportowej (m.in. skatepark i boiska) – 7 mln złotych

- Budowa wiaduktu na obwodnicy północnej – 4,7 mln zł

Paweł Galek