35-latek, który wysadził się w powietrze, był chory na schizofrenię

RZESZÓW. Nowe fakty w sprawie nietypowego samobójstwa w centrum Rzeszowa.

W prowadzonym przez rzeszowską prokuraturę śledztwie dotyczącym samobójczej śmierci 35-latka z Rzeszowa, który przy użyciu własnoręcznie skonstruowanej bomby wysadził się w powietrze nieopodal Galerii Rzeszów, pojawia się coraz więcej nowych informacji. Okazuje się, że mężczyzna cierpiał na zaburzenia psychiczne i miał już za sobą jedną nieudaną próbę samobójczą. Zostawił tez list pożegnalny, który napisał zanim po raz kolejny – tym razem niestety skutecznie – postanowił w końcu lipca odebrać sobie życie.

- Mężczyzna ten był chory, cierpiał na schizofrenię, zostawił list pożegnalny i mogę potwierdzić, że wcześniej podjął już nieudaną próbę samobójczą – mówi prok. Renata Krut-Wojnarowska, szefowa Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów.

Nowe fakty, do których dotarli prokuratorzy, rzucają inne światło na tę wyjątkowo tajemniczą sprawę. Z samobójstwem przy użyciu własnoręcznie skonstruowanej bomby do czynienia nie mieli jak dotąd nawet policjanci z kilkunastoletnim stażem. Podejrzewano nawet, co szybko wykluczyła prokuratura, że mógł być to akt terrorystyczny. Wprawdzie mężczyzna przeżył wybuch i wyjawił policjantom, że chciał się w ten sposób zabić, ale niepokój pozostał…

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Katarzyna Szczyrek