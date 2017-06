4 mln zł dla pracowników Fabryki Maszyn w Leżajsku

LEŻAJSK. Istnieje możliwość niezwłocznego uruchomienia wypłat tych środków.

Około 4 milionów złotych mogą wynieść świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników Fabryki Maszyn w Leżajsku Nowa Sp. z o.o. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wypłaci środki załodze, która od kilku miesięcy nie dostaje wypłat.

190 osób załogi Fabryki Maszyn w Leżajsku Nowa Sp. z o.o. od trzech miesięcy nie otrzymuje wynagrodzeń. 31 marca br. zarząd firmy zgłosił do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd zabezpieczył majątek i powołał nadzorcę sądowego w celu dokonania czynności przygotowawczych dotyczących rozstrzygnięcia wniosku. 14 czerwca Sąd Rejonowy Rzeszowie ogłosił upadłość spółki. To stanowi podstawę prawną do wypłaty należnych pracownikom spółki zaległych wynagrodzeń i innych należności pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

- Z wykazami dotyczącymi niezaspokojonych roszczeń pracowniczych występuje do marszałka województwa syndyk, pracodawca lub inna osoba uprawniona do zarządu majątkiem pracodawcy. Wykazy, w imieniu marszałka województwa, rozpatruje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy – mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. – Zgodnie z terminami określonymi przez ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych, w razie niewypłacalności pracodawcy, syndyk zobowiązany jest do złożenia w ciągu miesiąca, do marszałka województwa wykazu zbiorczego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, celem ich wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, po otrzymaniu wykazu i jego weryfikacji, istnieje możliwość niezwłocznego uruchomienia wypłat tych środków – dodaje dyrektor rzeszowskiego urzędu.

Kiedy dojdzie do rozwiązania stosunków pracy, fundusz wypłaci także należne odprawy pieniężne, odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Jak szacuje WUP w Rzeszowie, łączne wypłaty świadczeń dla pracowników i byłych pracowników leżajskiej firmy mogą sięgnąć około 4 milionów złotych.