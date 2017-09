4 rady dla rodziców przedszkolaka

Pierwszy dzień w przedszkolu jest bardzo ważny dla dziecka, jak i dla rodziców. To niesamowita przygoda, nowe znajomości, poważne obowiązki, które będą towarzyszyć dziecku aż do dorosłości i jednocześnie obawy rodziców czy dziecko jest już w pełni gotowe i czy sobie poradzi. Nic więc dziwnego, że tej ważnej dacie w kalendarzu towarzyszy silny stres i mnóstwo obaw. Jak pomóc dziecku zwalczyć stres towarzyszący pierwszym dniom w przedszkolu i samemu przestać się stresować?

Końcówka wakacji jest szczególnie trudna dla dzieci, które pierwszy zawitają w progach przedszkola czy szkoły. W szczególnie stresującej sytuacji są przedszkolaki – pierwszy raz znajdą się poza domem, bez mamy i ulubionych zabawek oraz ich rodzice, którzy boją się reakcji dziecka na nowe okoliczności. Jednak istnieje kilka sposobów, żeby pierwszego września uniknąć tak dramatycznych sytuacji jak płacz i rozpacz naszego malucha.

Przedszkole to przyjazne miejsce

Najprościej zacząć przygotowywać dziecko do obowiązku szkolnego jak najwcześniej. Im szybciej przedszkole i nauka pojawi się w świadomości malucha, tym mniejszy szok wywoła początek roku szkolnego. Nie można straszyć dziecka przedszkolem, jako miejscem, gdzie kończy się dziecięca beztroska i zabawa. Jeśli rodzice w bezpiecznym domu przedstawiają je jako przyjazne miejsce, gdzie poznaje się nowych kolegów i w przyjemny sposób uczy nowych, potrzebnych umiejętności to dziecko nie boi się tej nieznanej sytuacji. Wręcz przeciwnie – często nie może się doczekać momentu, gdy weźmie plecaczek i ruszy do przedszkola.

Wycieczka dobra na wszystko

Bardzo dobrym sposobem na oswojenie dziecka z nowym miejscem jest mała wycieczka – pokazując maluchowi jak wygląda jego przedszkole czy szkoła, zmniejszamy jego strach przed nieznanym, strasznym w jego mniemaniu miejscem. Często w przedszkolach organizowane są tzw. godziny adaptacyjne, które pomagają przedszkolakowi zapoznać się z nowym miejscem i kolegami. Po wyznaczonym czasie (najczęściej są to 3-4 godziny) rodzice zabierają pociechę do domu. To dobry sposób, aby małymi krokami, bez wielkich i nagłych zmian przyzwyczaić dziecko do nowych okoliczności. Warto wczuć się w sytuację naszego dziecka – sami też często odczuwamy stres związany z nowymi sytuacjami, jak nowe miejsce pracy, a jesteśmy dorośli. Jak bardzo musi to stresować kilkulatka?

Nauka poprzez zabawę

Nie można też pominąć obowiązków dziecka, czyli nauki – należy je stopniowo przyzwyczajać do systematyczności, ale poprzez zabawę. Z pomocą przychodzą wydawnictwa, które opracowały specjalne zestawy materiałów, dzięki którym dzieci uczą się właśnie poprzez zabawę. Przykładem może być Kalendarz Przedszkolaka, przeznaczony dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym. W pakiecie znajdują się karty pracy, karty matematyczne i przygotowanie do pisania – ciekawe grafiki i karty zachęcają dzieci do samodzielnej pracy i poznawania w ten sposób nowych zagadnień. Takie wydawnictwa zachęcają dzieci do działania, wychodzenia z inicjatywą, pomagają rozwijać nowe umiejętności oraz uczą planowania i systematyczności. To doskonałe przygotowanie do tego, co czeka dzieci w przedszkolu, a później w szkole. Pakiet Kalendarz Przedszkolaka można znaleźć w ofercie Księgarni Internetowej PWN.

Rodzicu – nie stresuj się tak

Prawda jest taka, że niepewność i zdenerwowanie rodziców udziela się dziecku. Jeśli przedszkolak wyczuje, że mama czy tata obawiają się jego pierwszego dnia w przedszkolu, sam będzie przerażony. Dlatego warto podejść do debiutu malucha z optymizmem i wiarą, że wszystko będzie dobrze.

Pierwszy września, a wraz z nim pierwszy dzwonek już niedługo – zapewnijmy przedszkolakom piękny start.

