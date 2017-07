400 złotych dożywotnio dla opozycjonistów

PODKARPACIE, KRAJ. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działaczach antykomunistycznych.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącą świadczeń dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Wejdzie ona w życie 31 sierpnia. Według nowych zasad, dawni opozycjoniści świadczenie w wysokości 402,72 złotych otrzymywać będą do końca życia. Nabędą też przywileje właściwe kombatantom.

„Stare” zasady były dla działaczy antykomunistycznych mniej korzystne. Mogli oni ubiegać się o 200-złotowe świadczenie, ale pod warunkiem, że ich dochody nie przekraczały 120 proc. najniższej emerytury. Decyzja wydawana wówczas przez Urząd ds. Kombatantów ważna była tylko rok, po jego upływie wniosek można było składać ponownie, o ile nie przekroczyło się kryterium dochodowego.

Znowelizowana ustawa przyznaje dawnym opozycjonistom świadczenie do końca życia bez względu na dochody. Będzie ono niewiele ponad 2 razy wyższe niż poprzednio. Do tego antykomunistyczni działacze będą mogli korzystać z przywilejów takich jak obsługa bez kolejki u lekarza i w aptekach, czy wizyta u lekarza specjalisty bez skierowania. W przypadkach pozostawania dawnego opozycjonisty w niedostatku lub przewlekłej chorobie będzie się mógł on ubiegać o jednorazową pomoc w wysokości 300 proc. najniższej emerytury lub cykliczną w wysokości 100 proc. najniższej emerytury przez świadczoną przez pół roku.

Zmiany wchodzą w życie 31 sierpnia, więc logicznie myśląc, wnioski o przyznanie statusu działacza opozycyjnego należałoby składać po tym terminie, by były rozpatrywane według nowych zasad. Podobnie, na logikę, jeśli status zostanie przyznany później, państwo powinno wyrównywać to działaczom.

Jak opozycjoniści z Podkarpacia mogą ubiegać się o status działacza antykomunistycznego podpowiada szef rzeszowskiego Oddziału IPN, dr Dariusz Iwaneczko.

- Tak jak wcześniej dawny działacz opozycji ma dwie drogi do wyboru. Może wystąpić do Urzędu ds. Kombatantów o przyznanie mu statusu działacza opozycji antykomunistycznej i wówczas Urząd ten zwraca się do nas zapytaniem o szczegóły działalności danej osoby. Zainteresowany może też najpierw wystąpić do nas o wydanie opinii i następnie po jej uzyskaniu przekazać ją do Urzędu ds. Kombatantów. Wniosek składa się u nas osobiście, należy mieć przy sobie dokument tożsamości – wyjaśnia dyrektor Iwaneczko.

Informacje i formularze można znaleźć na stronie internetowej rzeszowskiego Oddziału IPN pod adresami: http://opozycja.ipn.gov.pl/op/procedury/65,Procedury.html

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/uzyskiwanie-uprawnie%C5%84/77-uzyskiwanie-uprawnie%C5%84-dzia%C5%82acza-opozycji-antykomunistycznej-lub-osoby-represjonowanej-z-powod%C3%B3w-politycznych.html

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html

***

Odział IPN znajduje się przy ulicy Słowackiego 12 w Rzeszowie i pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.Wnioski można składać w pokoju nr 127, a wszelkich informacji udzielą Maria Winter (tel. 17 8606057) i Patryk Pasierb (tel. 17 8606001).

Monika Kamińska