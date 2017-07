7 dni wielkiego ścigania

KOLARSTWO. TOUR DE POLOGNE. Już w najbliższą środę, kolarski peleton zawita na Podkarpacie, gdzie będzie rywalizował podczas etapu Olimp-Nagawczyna – Rzeszów.

Wielkimi krokami zbliża się 74. Tour de Pologne UCI World Tour, który rozpocznie się już w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. W ciągu 7 dni kolarze pokonają 1132 kilometry, a decydująca walka o zwycięstwo w całym wyścigu rozegra się podczas ostatniego, królewskiego etapu w Bukowinie Tatrzańskiej. - Zrobiliśmy wszystko, żeby tegoroczny Tour de Pologne był dynamiczny i ciekawy. Chodzi o to, by kolarze przyjechali tu rywalizować i walczyć, a nie tylko przejechać trasę – zapewnia Czesław Lang, dyrektor generalny Tour de Pologne.

Prezentacja w piątek

74. Tour de Pologne rozpocznie się już w piątek (28 lipca) na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie odbędzie się oficjalna prezentacja drużyn. Dzień później kolarze wystartują z tego samego miejsca na trasę I etapu. – To klasyczny etap o długości 130 km ze startem i metą w Krakowie. W tym roku przygotowaliśmy krótsze trasy, bo na nich kolarze ścigają się od samego startu. Na długich etapach jest ucieczka, potem długo niewiele się dzieje, peleton dogania ucieczkę, a na końcu o zwycięstwo walczą sprinterzy. Tu od początku będzie bardzo dynamicznie - mówi Czesław Lang. Dzień później kolarze pokonają 142 km z Tarnowskich Gór do Katowic i zafiniszują przy Spodku. Będzie to jedyny typowo sprinterski etap. Trzeciego dnia TdP wjedzie w góry. Po starcie z Jaworzna kolarze będą walczyć na czterech górskich premiach pierwszej kategorii – Zameczek i Salmopol. IV etap z Zawiercia do Zabrza będzie jedynym, podczas którego kolarze pokonają ponad 200 km. - TdP to nie tylko zmagania kolarskie, ale także promocja Polski. Podczas tego etapu chcemy przejechać przez cały region i pokazać wiele ciekawych miejsc. A sam finisz w Zabrzu zapowiada się pasjonująco – dodaje Czesław Lang.

Z Nagawczyny do Rzeszowa

V etap wystartuje sprzed siedziby firmy Olimp Laboratories w Nagawczynie, a peleton będzie finiszował w Rzeszowie. Na malowniczej trasie, kolarze powalczą m.in. na górskich premiach w gminie Lubenia oraz w Łanach. Ostatnie kilometry wyścigu zaplanowano na pętli wokół Rzeszowa, jak też i w samym centrum miasta. Metę tradycyjnie usytuowano na al. Cieplińskiego. Dzień później na trasę powrócą wysokie góry, a kolarze pokonają 199 km z Kopalni Soli Wieliczka do Zakopanego. O końcowej klasyfikacji zdecyduje ostatni, królewski etap BUKOVINA Resort – Bukowina Tatrzańska. Tu kolarze będą mieli do pokonania dwie rundy po 66 kilometrów i powalczą na sześciu górskich premiach pierwszej kategorii. - Ta trasa zachęca do walki od początku do końca. Nie ma tak, że przejedziemy cztery płaskie etapy, a na dwóch w górach powalczymy o zwycięstwo. Tu trzeba być uważnym od samego początku w Krakowie, po metę w Bukowinie – zapewnia Czesław Lang.

22 drużyny na starcie

Na liście startowej tegorocznego wyścigu nie brakuje tuzów kolarstwa na czele z mistrzem świata, Słowakiem Peterem Saganem, zwycięzcą Tour de France, Giro d’Italia i Vuelta Espana, Włochem Vincenzo Nibalim czy wreszcie triumfatorem Wyścigu dookoła Polski sprzed 3 lata oraz brązowy medalistą olimpijki, Rafałem Majką. Na starcie 74. TdP pojawią się w sumie 22 drużyny: 18 najlepszych zawodowych ekip świata należących do grona UCI World Teams oraz 4 drużyny z „dzikimi kartami”. Wśród tych drugich, znajdzie się m.in. Reprezentacja Polski oraz CCC Sprandi Polkowice. W tym roku każdy zespół będzie się składał z 7 kolarzy, a nie jak to było w latach ubiegłych, z 8. Dzięki temu w peletonie ma być bezpieczniej, a sam wyścig stanie się bardziej emocjonujący. – Jeden kolarz mniej w każdej ekipie oznacza ograniczoną kontrolę taktyczną nad przebiegiem rywalizacji, trudniejszą pogoń za ucieczkami i większą improwizację - tłumaczy Lang. Kolarze będą walczyli w 4 klasyfikacjach: Generalna, Najlepszy Góral, Najlepszy Sprinter, Najaktywniejszy Zawodnik, a także jednej dodatkowej klasyfikacji-premii: Najlepszy Polak.

PROGRAM 74. TOUR DE POLOGNE

28 lipca (prezentacja drużyn): Rynek w Krakowie. 29 lipca (1. etap): Kraków – Kraków (130 km). 30 lipca (2. etap): Tarnowskie Góry – Katowice (142 km). 31 lipca (3. etap): Jaworzno – Szczyrk (161 km). 1 sierpnia (4. etap): Zawiercie – Zabrze (238 km). 2 sierpnia (5. etap): Olimp Nagawczyna – Rzeszów (130 km). 3 sierpnia (6. etap): Kopalnia Soli Wieliczka – Zakopane (199 km). 4 sierpnia (7. etap): Bukovina Resort – Bukowina Tatrzańska (132 km).