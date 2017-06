Absolutorium dla burmistrza

KOLBUSZOWA. Radni jednogłośnie na tak dla włodarza gminy.

Burmistrz Jan Zuba uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2016 r. Głosowanie w tej sprawie odbyło się na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Wszyscy obecni w sali obrad radni – zarówno ci z koalicji, jak i opozycji – zagłosowali na tak.

W ub. r. do kasy gminy wpłynęło 86,8 mln zł, wydano zaś 85,6 mln zł. Największe inwestycje to: remont ul. Wolskiej, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Weryni, a także modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Tyszkiewiczów. Radny Julina Dragan zwrócił uwagę na wysoki poziom wykonania budżetu. – Nie mamy więc się czego obawiać, burmistrz dobrze pilnuje finansów, wydaje pieniądze zgodnie z ich przeznaczeniem – chwalił. – Ja chciałbym podziękować za dokończenie rozbudowy szkoły w Weryni – zaznaczył.

Z kolei radny Józef Rybicki podkreślił, że inwestycje są planowane z wyprzedzeniem. – Z satysfakcją patrzę na przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tyszkiewiczów, bo decyzję w tej sprawie podjęliśmy dużo wcześniej – mówił. – Tak samo było w przypadku przebudowy ul. Jana Pawła II. Nie spotkałem się z jakimkolwiek krytycznym zdaniem na temat polityki finansowej gminy. Słyszę same pochwały. To co robimy może czasem utrudnia życie mieszkańcom, jak teraz na ul. Jana Pawła II, ale efekty tego są pięknie – dodał.

Burmistrz Jan Zuba podziękował radnym za udzielenie mu absolutorium. Zaznaczył przy tym, że realizacja budżetu wymagała współpracy z Radą Miejską, sołtysami, zarządami osiedli i dyrektorami jednostek organizacyjnych, ale również zaangażowania urzędników miejskich. – Tym wszystkim ludziom dziękuję za dobrą pracę w 2016 r. – oświadczył.

Paweł Galek