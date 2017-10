Amazonki w Rzeszowie świętują 20-lecie

RZESZÓW. Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” obchodzi jubileusz.

Dwadzieścia lat temu piętnaście zdeterminowanych amazonek założyło stowarzyszenie. Ich podstawowym celem była szeroko rozumiana pomoc psycho-fizyczna kobietom, które zachorowały na raka piersi. Wciągu dwóch dekad organizacja pomogła wielu paniom dotkniętym chorobą, a ich działalność znacznie się rozwinęła. 13 października będą świętować swój jubileusz.

- Stworzyłyśmy świetną grupę wsparcia, w której nie ma bariery wiekowej. Tak naprawdę przychodzi do nas kilka pokoleń kobiet, w wieku od 28 do 85 lat – zauważa Halina Lubera, prezes Rzeszowskiego Klubu Amazonka. W stowarzyszeniu działa ok. 80 osób, ale nie odzwierciedla to faktycznej liczby amazonek na Podkarpaciu. Co ciekawe, są też panowie – amazoni.

Nie ma rzeczy niemożliwych

Nie zawsze najbliższa rodzina potrafi wesprzeć i dogłębnie pomóc kobiecie. Panie postanowiły więc założyć organizację, do której należałyby kobiety o podobnych lub identycznych przejściach i mogłyby bez obaw rozmawiać o tym, co przeszły oraz jak sobie wzajemnie pomóc. I hasłem przewodnim są słowa hymnu amazonek: „Nie ma rzeczy niemożliwych”. – Najważniejsze to sprawić, aby czuły się nadal potrzebne w rodzinie i pracy, a przede wszystkim, żeby czuły się pełnowartościowymi kobietami – mówi prezes.

Nie tylko o chorobach

Działalność amazonek skupia się na rehabilitacji grupowej, ale też konkretnej pomocy kobietom. Członkinie klubu dwa razy w miesiącu spotykają się w ratuszu. Zapraszają ciekawe osoby ze środowiska medycznego, przygotowują wykłady. Oprócz tego organizują happeningi, działania na rzecz profilaktyki raka piersi. Mimo wszystko nie rozmawiają wyłącznie o chorobach. – Propagujemy kulturę i sztukę, zwiedzamy inne regiony Polski. Z okazji jubileuszu, zamierzamy zwiedzić Trójmiasto – informuje prezes Klubu Amazonek.

14 października stowarzyszenie będzie hucznie obchodzić swój jubileusz. Po mszy świętej, zaproszeni goście przejdą do kina Zorza, gdzie przedstawiona zostanie historia Rzeszowskiego Klubu Amazonek. Na koniec wystąpią Joanna Mikuła i Krzysztof Zaremba.

Wioletta Kruk