Amerykanie nie mają „Ucha prezesa”

SuperWywiad z Krzysztofem Kostoniem, rzeszowianinem pracującym w USA Today, największej amerykańskiej gazecie.

- Dzień dobry! Czym dziś żyje Ameryka?

- Reformą szkolnictwa, paradą gejów, która odbyła się w wielu miastach i „rosyjską” aferą z udziałem Donalda Trumpa.

- O nadchodzącej wizycie amerykańskiego prezydenta w Polsce dużo się mówi?

- Prawie w ogóle. Można przeczytać jedynie, że Trump odwiedzi Warszawę przy okazji wizyty w Niemczech. Być może więcej informacji pojawi się tuż przed samą podróżą, ale na szerokie zainteresowanie bym nie liczył. Wiadomości z Polski rzadko goszczą w amerykańskich mediach.

- Niewykluczone, że sam Trump do niedawna nie wiedział, gdzie leży Polska.

- Bez przesady, nie jest to tak głupi facet jak go malują.

- Co Trump może zrobić dla Polski i Polaków?

- Cudów bym się nie spodziewał. On skupia się na problemach wewnętrznych, jego polityka polega na izolacji Ameryki. Trump zrywa stosunki z Europą, nie zależy mu na sojusznikach tak bardzo, jak jego poprzednikom.

- To może chociaż zniesie te upokarzające wizy?

- Moim zdaniem tylko wtedy, gdy będzie miał w tym interes. Trump to miliarder z biznesowym podejściem do polityki. Poza tym w kwestii wiz największe pretensje powinniśmy mieć do siebie. Przez lata zaniedbujemy tę sprawę, nie potrafimy twardo negocjować. Pomijając, że chyba wciąż nie spełniamy formalnego warunku, przekraczając procentowy próg odmów. Nawet Słowacy latają do USA bez wiz, strasznie to żenujące…

- Za co Trump jest krytykowany w Ameryce?

- Oj, to jest cała litania: za brak manier, za to, że nie umie się zachować na spotkaniach z innymi przywódcami, co rzutuje na wizerunek USA. Posądzają go o rasizm, seksizm, nietolerancję w stosunku do obcych, krytykują za zamykanie granic przed przybyszami z krajów islamu. A najbardziej Amerykanom przeszkadzają niejasne powiązania z rosyjskimi służbami. Ludzie się tutaj zastanawiają, czy Rosja nie wpłynęła na wynik wyborów prezydenckich.

- Podobno możliwy jest nawet impeachment?

- Jeśli udowodnią mu, że jego działania mogły zagrozić bezpieczeństwu kraju, to kto wie? Ale jak na razie nikt Trumpa przed sądem nie postawił i moim zdaniem do tego nie dojdzie. Warto przypomnieć, że o usunięciu z urzędu Baracka Obamy też było głośno. Tu ciekawostka: zaledwie tydzień po wygraniu wyborów przez Trumpa, w Las Vegas ruszyły zakłady bukmacherskie, czy dotrwa on do połowy marca. Specjaliści obstawiali, że ekscentryczny przywódca straci urząd, ale się pomylili.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Rozmawiał TOMASZ SZELIGA