Anarchiści z Rzeszowa przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej

RZESZÓW. 10 czerwca 2017 roku na Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie pojawił się baner o treści: „ZBURZYĆ PARLAMENT ZASADZIĆ LAS”. Federacja Anarchistyczna sekcja Rzeszów twierdzi, że to nie jej działacze są odpowiedzialni za jego zawieszenie, ale w pełni popierają osoby, które to zrobiły.

„Oświadczamy, że walka o Puszczę Białowieską trwa i przybiera na swej radykalności. Jest ona wynikiem ignorancji władz. Pomimo takiej postawy rządzących nie mamy zamiaru biernie przyglądać się wycince prowadzonej przez Lasy Państwowe. W pełni popieramy aktywistów i aktywistki, którzy stworzyli w Puszczy Białowieskiej obóz i codziennie zatrzymują sprzęt ciężki niszczący las. Dołożymy wszelkich starań, by protest ten odbywał się również w Rzeszowie” – informują.

Anarchiści postulują o: natychmiastowe wstrzymanie cięć w Puszczy Białowieskiej, wycofanie ciężkiego sprzętu z puszczańskich nadleśnictw, cofnięcie zakazu wstępu do lasu, który od kilku tygodni obowiązuje w nadleśnictwach Hajnówka i Białowieża, udostępnienie Puszczy społeczności lokalnej i turystom, respektowanie okresu ochronnego ptaków, a także ochrony całej polskiej części Puszczy.

- Nawołujemy wszystkich rzeszowian do wyrażania swej dezaprobaty dla wycinania drzew w Puszczy Białowieskiej w dowolnej formie. Wzywamy do interweniowania w biurach posłów PiS, wspierania walczących w Rzeszowie i całym kraju. Zapowiadamy, że w przypadku niezrealizowania naszych postulatów protest będzie się radykalizował i zaostrzał nie tylko w Rzeszowie. Kiedy niszczy się Puszczę nie ma już czasu na szukanie kompromisu i rozmowy, a za doprowadzenie do takiej sytuacji obwiniamy rząd Prawa i Sprawiedliwości – apelują działacze.

bsz