Apel pod Św. Florianem

STALOWA WOLA. Hołd poległym w czasie drugiej wojny oddali samorządowcy Stalowej Woli.

Akt ten był szczególny, bowiem hymn państwowy zabrzmiał w miejscu do tej pory prawie zapomnianym. Flagi narodową i miasta zostały wciągnięte na maszty ustawione obok gmachu byłej dyrekcji Huty Stalowa Wola, gdzie stoi pomnik Św. Floriana. Administracja HSW przeniosła się do nowego budynku, a zabytek kupiło miasto i przenosi doń część służb magistrackich. Nie było w piątkowy ranek salwy honorowej, bowiem apel od strony mundurowej zabezpieczali nieuzbrojeni Strzelcy. Był za to hymn Stalowej Woli. Zabrzmiał tu zupełnie inaczej, niż w sali koncertowej. Tylko, że poza radnymi niewielu go słyszało.

