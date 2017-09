Aptekarz nie może odmówić sprzedaży leku

PODKARPACIE. Czy aptekarz może powołać się na klauzulę sumienia?

Marcin Czech, wiceminister zdrowia, odpowiedział na interpelację posłów Katolickiego Stowarzyszenia Farmaceutów Polskich, którzy starali się o prawo stosowania klauzuli sumienia, czyli prawa do „wolności wyboru oraz odmowy sprzedaży środków niszczących płodność i ludzkie życie u jego początku”. – Każdy farmaceuta lub właściciel apteki powinien, zgodnie ze swoim sumieniem i Kodeksem Etyki Aptekarza, mieć wolność wyboru odnośnie do sprzedaży tych środków, jak i posiadania ich we własnej aptece – uważa Dorota Mularz-Kaźmieruk, przewodnicząca rzeszowskiego koła.

Wiceminister napisał, że w Prawie farmaceutycznym nie ma regulacji takich jak w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczących klauzuli sumienia. Dlatego aptekarz nie może odmówić sprzedaży produktu leczniczego z powołaniem się na względy sumienia. W aktualnym stanie prawnym odmowa wydania z apteki lub punktu aptecznego jakiegokolwiek leku jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach określonych jeżeli: zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania; konieczne jest dokonanie zmian, przy braku możliwości porozumienia się z osobą, która jest uprawniona do wystawiania recept; od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni – w przypadku leku recepturowego lub leku sporządzonego na podstawie etykiety aptecznej; osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia; zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

- W razie wątpliwości co do wieku osoby, której wydaje się produkt leczniczy, w przypadku zakupu produktu leczniczego, którego wydanie jest ograniczone wiekiem, farmaceuta ma prawo do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby. W przypadku nieprzedstawienia takiego dokumentu, produktu leczniczego nie powinien wydać – poinformował wiceminister.

Anna Moraniec