Arek Kłusowski powalczy w „Debiutach”

RZESZÓW. 15 września Arek Kłusowski będzie reprezentował Rzeszów na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Pochodzący z Rzeszowa artysta wystąpi na 54. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W konkursie „Debiuty” zaprezentuje swój najnowszy utwór „To już za nami”, promujący jego debiutancką płytę „Mimowolnie”, która ukaże się już jesienią. – Piosenka opowiada o tym, że życie jest bardzo przewrotne i nigdy nie możemy się poddawać, bo zawsze jest druga szansa – wyznaje Arek Kłusowski.

15 września w Opolu usłyszymy najbardziej wyróżniających się i najlepiej zapowiadających polskich artystów, którzy zaprezentują swoją twórczość. Wśród nich znajdzie się rzeszowski wokalista. Widzowie będą mogli mu kibicować podczas „Koncertu Debiutów”. Będą mieć też realny wpływ na jego wygraną. O wyborze najlepszego artysty zadecyduje bowiem zarówno jury, jak i widzowie głosujący poprzez SMS-y i aplikację. – Występ w Opolu to dla mnie ogromne przeżycie. Trema powoli narasta, ale zależy mi na dobrym występie i poznaniu ciekawych ludzi – wyznaje Arek. O tytuł debiutu roku Arek powalczy z dwunastoma uczestnikami. Wystąpi jako drugi. – Konkurencja jest wspaniała. Uwielbiam zdolnych ludzi, a tam roi się od wielkich talentów. Z przyjemnością stanę z nimi na jednej scenie – mówi solista.

Wokalista z Rzeszowa jest jednym z najbardziej obiecujących muzyków młodego pokolenia. Szerszej publiczności dał się poznać jako finalista show muzycznego „The Voice of Poland”, w którym zajął trzecie miejsce. Widzowie pamiętają jego charyzmatyczną osobowość oraz oryginalny głos.

Artysta działa na wielu płaszczyznach. Jest pomysłodawcą i producentem ogólnopolskiego projektu muzycznego „Tribute to Jantar”, wystawianego w warszawskim Teatrze Capitol. Ponadto występuje gościnnie w spektaklu Cohen-Nohavica w reż. Mariana Opani w Teatrze Buffo. Co ciekawe, pisze również teksty dla wielu gwiazd rodzimej sceny muzycznej – Mateusza Ziółko, Ewy Farnej czy chóru Sound and Grace. Mimo młodego wieku Arek może się po pochwalić imponującym dorobkiem muzycznym. Współpracował m.in. z synem Gary’ego Moora – Jackiem Moorem, oraz z Jennifer Batten, słynną gitarzystką Michaela Jacksona.

Wioletta Kruk