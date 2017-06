Autobusy będą jeździły przez ul. Solarza

RZESZÓW. Wnioskowali o to mieszkańcy osiedla Krakowska – Południe.

Już wiemy, że od 1 września zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa. Będzie przejeżdżała przez ul. Solarza, czyli przez środek osiedla Krakowska – Południe. To efekt wielu lat próśb mieszkańców, którzy mieszkając w dużej dzielnicy muszą pokonywać duże odległości, żeby dojść na przystanek.

- Nowa linia ruszy po wakacjach. Autobusy będą kursowały w dni robocze, a także soboty, niedziele i święta – mówi Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

W kwietniu były prowadzone na ten temat rozmowy. Rada osiedla przeprowadzała konsultacje z mieszkańcami, żeby zobaczyć, czy jest więcej głosów na „tak” czy tych przeciwnych. Przeciwnicy pomysłu obawiają się głównie zatorów komunikacyjnych spowodowanych autobusami, czy hałasem, jaki będą one generować. Zwolennicy uważają, że jest znacznie więcej plusów niż minusów tego rozwiązania. Wniosek o rozważenie możliwości puszczenia autobusów przez ul. Solarza trafił do ZTM jeszcze 4 lata temu. Wówczas temat nie został podchwycony, teraz uda się go wcielić w życie. Dla wielu osób, głównie tych mieszkających na górce będzie to duże ułatwienie. Mieszkający w centrum osiedla mają dość daleko do któregokolwiek przystanku. Dla tych, którzy mają problemy zdrowotne i problemy z poruszaniem się, dojście na przystanek jest nie lada wyzwaniem.

Ul. Solarza łączy al. Witosa z ul. F. Kotuli. To właśnie przez al. Witosa kursuje najwięcej autobusów, z których mogą korzystać mieszkańcy os. Krakowska – Południe. Są to linie nr 6, 19, 17, 24, 34, 42 i N2. Początkowo mówiło się o modyfikacji trasy przejazdu którejś z dotychczasowych linii, jednak została podjęta decyzja, żeby jednak powstała nowa linia.

Jak mówiła nam Maria Warchoł, przewodnicząca osiedlowej rady i miejska radna, zaproponowano również miejsca na przystanki autobusowe. Wybrano takie lokalizacje, żeby nie trzeba było likwidować miejsc parkingowych, bo tych na osiedli i tak brakuje. Osoby jadące z centrum miasta mogłyby wysiąść przy domu zakonnym. Z kolei chcący dostać się do centrum, wsiadaliby po drugiej stronie ulicy przy banku.

Blanka Szlachcińska