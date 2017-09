Autonomiczne autobusy

RZESZÓW. W ubiegłym tygodniu delegacja z rzeszowskiego ratusza pojechała do Holandii przyglądać się nowej technologii, którą można byłoby przenieść do Rzeszowa.

- Pojechaliśmy do Holandii do miasta Rivium, które jest częścią aglomeracji rotterdamskiej po to, żeby zobaczyć uzupełnienie transportu publicznego realizowane przez autobusy autonomiczne, czyli bez kierowców na odcinku ok. 3 km. Od roku 2006 istnieje tam linia autobusowa, która rozprowadza pasażerów od stacji metra po parku biznesowym. Chcieliśmy zobaczyć i zastanowić się, czy nie udałoby się podobnego rozwiązania skopiować u nas. Poznaliśmy ewentualne koszty, zalety i wady takiego systemu. Mamy nad czym myśleć – mówi Marek Ustrobiński, zastępca prezydenta Rzeszowa ds. Inwestycji.

Miasto chce wprowadzić taki transport w Rzeszowie. Autobusy autonomiczne miałyby wozić pasażerów po miasteczku Politechniki Rzeszowskiej czy na lotnisko w Jasionce. Wprowadzenie takiej technologii w Rzeszowie byłoby prawdopodobne nie wcześniej niż w 2020 roku.

