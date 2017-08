Autostop to wolność i adrenalina

SuperWywiad z Krzysztofem Opielą i Adrianną Megger, podróżnikami.

- Podobno poznaliście się na końcu świata?

- Krzysztof: Na końcu świata zaczęliśmy do siebie pisać. Ada studiowała w Pekinie, ja przemierzałem Azję Południowo-Wschodnią.

- Adrianna: Przygotowywałyśmy się z koleżanką do podróży i usłyszałyśmy, że w Chinach znajduje się chłopak z Polski, autostopowicz. Trafił nawet na okładkę jednej z tamtejszych gazet. Odnaleźliśmy się na Facebooku i przez kolejne 7 miesięcy intensywnie korespondowaliśmy. Żeby było śmieszniej, bywaliśmy w tych samych miejscach, spaliśmy w tych samych hotelach, mijaliśmy się na lotniskach, ale pierwszy raz spotkaliśmy się dopiero w Londynie. Krzysiek kończył swoją eskapadę, ja wróciłam na uczelnię, bo w stolicy Anglii studiuję na kierunku biznesu połączonym z nauką języka chińskiego.

- Przemierzacie świat autostopem. Dlaczego właśnie tak?

- Krzysztof: Bo to najlepszy sposób, by poznać ludzi i kulturę danego kraju, przeżyć przygodę. Autostop to wolność i adrenalina!

- Adrianna: Namiot, śpiworek, pobocze drogi – to jest to! (śmiech). Podróżowanie z biurem podróży nie jest dla nas.

- Jak na autostop zareagowali Wasi rodzice?

- Krzysztof: Moja mama miała problem z zaakceptowaniem wyprawy dookoła świata, ale gdy uświadomiła sobie jak bardzo mi na tym zależy i że się nie cofnę, zaczęła mnie gorąco wspierać. Przez całą podróż – a było tego 45 tysiące kilometrów i 370 dni poza domem – prowadziłem blog w Internecie. Właśnie po to, by pokazać rodzicom i znajomym, że to nie jest aż tak dzika przygoda. Że otaczają mnie życzliwi ludzie i nic złego mi nie grozi.

- Adrianna: Moja mama jest przyzwyczajona do moich szalonych pomysłów, w końcu dwa lata studiowałam na Tajwanie. Jednak tata bardzo przeżywał, nie mógł spać.

- Autostop jest bezpieczny?

- Krzysztof: Decydując się na taką formę poznawania świata, nie możesz myśleć, że jest inaczej. Ryzyko istnieje, ale przecież w Rzeszowie, za rogiem, też może mnie spotkać coś przykrego.

- Adrianna: Podróżowałam z drugą dziewczyną, lecz w Azji Południowo-Wschodniej faceci nie patrzą na kobiety w taki sposób, jakby chcieli zrobić im krzywdę. Owszem, raz jeden gość wywiózł nas do hotelu, ale uciekłyśmy. Spędziłyśmy też noc w przytułku z bezdomnymi i milionem komarów. Wielkiego strachu się jednak nie najadłyśmy. Największy niepokój czułyśmy w Kambodży. Niedawno skończyła się tam wojna domowa, 40 procent kraju jest zaminowana, panuje straszliwa bieda. Byłyśmy tam na wolontariacie, Krzysztof zresztą też, tylko w innej szkole. Zrobiliśmy dzieciakom małe boisko, kupiliśmy książki, zeszyty i długopisy. Ich uśmiechy były największą nagrodą. My, ludzie bogatego Zachodu, naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak wygodne życie prowadzimy. Moim zdaniem, im więcej posiadamy dóbr materialnych, tym bardziej nieszczęśliwi jesteśmy.

- Podróż dookoła świata autostopem to nie bułka z masłem. Tymczasem porwaliście się na nią, nie mając praktycznie żadnego doświadczenia.

- Krzysztof: Pierwszy raz rozbijałem namiot na Mazurach, skąd wyruszyłem w podróż (śmiech).

- Adrianna: A my w Laosie…

- Krzysztof: Przed wyprawą trzeba się zaszczepić. Konsultowałem się z lekarzem, tłumaczył mi na czym polegają egzotyczne choroby. Przyda się też umiejętność gospodarowania pieniędzmi. Trzeba uważnie wybierać banki w różnych krajach, bo prowizje mogą „zeżreć” sporą część oszczędności. Miałem z sobą trzy karty płatnicze i 300 dolarów w gotówce na czarną godzinę. Bywało, że chowałem je…Nie powiem, gdzie (śmiech).

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Rozmawiał TOMASZ SZELIGA