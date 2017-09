Baraże bez Kuciapy

ŻUŻEL. BARAŻE O NICE 1.LŻ 2018. - Jeśli tylko będę mógł, to oba mecze na pewno obejrzę, ale z wysokości trybun – mówi wychowanek Stali Rzeszów, obecnie zawodnik drużyny z Lublina.

Kontuzja barku, jakiej jeszcze w kwietniu nabawił się Maciej Kuciapa uniemożliwi mu występ w barażowym dwumeczu Speed Car Motoru Lublin, barw którego broni w tym sezonie, przeciwko Stali Rzeszów. Początkiem października wychowanek „Żurawi” przejdzie operację, po której czekać go będzie kilkutygodniowa rehabilitacja.

Był 30 kwietnia br. i 9. wyścig meczu pomiędzy KSM Krosno i Speed Car Motorem Lublin. Jadący na 3. miejscu Kuciapa zahaczył o tylne koło motocykla znajdującego się przed nim Mariusza Fierleja. Obaj upadli na tor i z dużym impetem uderzyli w dmuchane bandy. Więcej na torze w tym dniu się nie pojawili, a Kuciapa jako sprawca karambolu, został z tego wyścigu wykluczony.

Kontuzja pokrzyżowała plany

To właśnie feralny kwietniowy bieg w dużej mierze zaważył na tym, że obecnego sezonu były kapitan Stali nie może zaliczyć do udanych. – Próbowałem walczyć z tą kontuzją i zniwelować ją zabiegami, ale tak się niestety nie da – ubolewa Maciej Kuciapa, który po półfinałowym występie przeciwko Ostrovii, poinformował że kończy tegoroczne starty. – Żałuję, że nie mogę dalej kontynuować sezonu. Początkiem października czeka mnie zabieg, a potem rehabilitacja. Zależy mi na tym, aby to wszystko przebiegało w miarę sprawnie, tak abym mógł spokojnie przygotować się do przyszłego sezonu – dodaje zawodnik lubelskiego Motoru. Występy w barwach „Koziołków” miały być dla niego szansą na odbudowanie się po nie do końca udanym poprzednim sezonie w barwach rzeszowskiej Stali, gdzie uzyskał średnią biegową 1,631 pkt/mecz. Rzeczywistości brutalnie zweryfikowała jednak wszystkie plany żużlowca, który w tym sezonie wystąpił w zaledwie 9 meczach swojej lubelskiej drużyny i uzyskał w nich średnią biegową gorszą, niż przed rokiem (1,514 pkt/bieg). Na takim stan rzecz z pewnością duży wpływ miał właśnie kwietniowy uraz. – Początek sezonu był całkiem niezły, bo była i dwucyfrówka, ale od kontuzji zaczął się mój problem, który nie pozwalał mi dobrze przygotować się do kolejnych spotkań. Stąd też moja forma w tym sezonie była taka, a nie inna – wyjaśnia wychowanek rzeszowskiej Stali, który mimo nienajlepszych wyników sportowych, nie żałuje podjętej przed sezonem decyzji o startach w barwach Speed Car Motoru. – Jeśli chodzi o sam klub, jego prowadzenie i atmosferę, jaka jest w Lublinie, to wszystko jest jak najbardziej na plus – mówi Kuciapa.

Nie ma dużej różnicy

Blisko 42-letni żużlowiec nie podziela jednak do końca opinii Janusza Stachyry, obecnego trenera Stali Rzeszów, który twierdzi, że między Nice 1.LŻ, a 2.LŻ jest prawdziwa przepaść. – Owszem, taka jest, ale między PGE Ekstraligą, a pozostałymi dwoma ligami. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę I i II ligę, to aż tak dużej różnicy nie ma i wg mnie baraże będą się toczyły na naprawdę równym poziomie – przekonuje Maciej Kuciapa, który jednocześnie ma nadzieję, że dane mu będzie obejrzeć oba pojedynki na żywo. – Do końca nie jest to pewne, bowiem czekają mnie jeszcze konsultacje lekarskie w Łodzi i Bielsku-Białej. Jeśli jednak tylko czas pozwoli, to na pewno będę na meczach zarówno w Rzeszowie i Lublinie – kończy Maciej Kuciapa. Pierwsze spotkanie odbędzie się 1 października o godz. 15 na torze przy ul. Hetmańskiej, rewanż tydzień później (8.10.) w Lublinie. Zwycięzca dwumeczu wywalczy prawo występów w sezonie 2018 w Nice 1.LŻ, przegrany będzie jeździł w przyszły roku w 2.LŻ.

mj