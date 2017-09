Basen przy ul. Matuszczaka jednak do remontu

RZESZÓW. Nowa pływalnia powstanie na bazie starego obiektu.

Jest już ekspertyza starego basenu krytego przy ul. Matuszczaka, którą zamówiło miasto. Okazuje się, że nie trzeba wyburzać całego obiektu. Będzie można go wyremontować. Kiedy? Miasto chce jeszcze w tym roku znaleźć wykonawcę.

W czerwcu miejscy urzędnicy ogłosili przetarg na wykonanie oceny technicznej budynku przy ul. Matuszczaka 7 w części obejmującej krytą pływalnię wraz z przewiązką. Wykonawca miał za zadanie sprawdzić stan techniczny konstrukcji budynku pod kątem zachowania stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania, wskazać elementy wymagające wymiany lub wzmocnienia. Ekspertyza była potrzebna, żeby wiedzieć, czy budynek można jeszcze jakoś przebudować, wyremontować i czy będzie się to bardziej opłacało niż wyburzenie go i postawienie w tym miejscu nowego obiektu.

- Ekspertyza pokazała, że konstrukcja jest na tyle wytrzymała, można wyremontować ten budynek. W związku z tym planujemy przebudowę tego obiektu. Część konstrukcji zostanie. Powstanie zupełnie nowa niecka basenowa. Obecna ma 3 metry, a zawodnicy chcą, żeby miała 5 metrów głębokości, więc to musi się zmienić. Będą dwie wieże dla skoczków i suchy basen do treningów – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa.

Jeszcze w tym roku miasto chce ogłosić przetarg w formie „zaprojektuj-wybuduj”. Koncepcja jest gotowa i tylko czeka na realizację. Jeśli uda się w tym roku wyłonić wykonawcę, to już w przyszłym ruszą prace. Najpierw projektowe, a później już sama przebudowa.

Przypomnijmy, ze ratusz dwukrotnie ogłaszał już przetarg na remont obecnego basenu. W pierwszym przypadku nie wpłynęła żadna oferta, a w drugim obie firmy, które się zgłosiły, zaproponowały zbyt duże kwoty. Jedna chciała wyremontować basen za 12 mln zł, a druga za 15 mln zł. Miasto miało zarezerwowane na ten cel znacznie mniejszą kwotę. Teraz sytuacja się zmienia.

- Będziemy się starać o zdobycie dofinansowania na tę inwestycję z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Chodzi o nawet 50 proc. kosztów – mówi Chłodnicki.

Od 27 czerwca 2016 r. basen jest nieczynny i czekał na modernizację. Kryta pływalnia była kiedyś własnością rzeszowskiej WSK (obecnie Pratt&Whitney). W 2014 roku firma przekazała ten obiekt miastu. W zamian za pływalnię WSK otrzymało parking przy ul. Żeglarskiej, niedaleko od zalewu. Budynek nie był remontowany od 30 lat.

Blanka Szlachcińska