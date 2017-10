Baseny będą gotowe w tym roku

RZESZÓW. W miejsce starego basenu powstaje 50-metrowy basen rekreacyjny ze stali nierdzewnej z atrakcjami wodnymi.

Trwa przebudowa i remont otwartych basenów ROSiR w Rzeszowie przy ul. Pułaskiego. Niecki czterech basenów są już gotowe. Trwa układanie nawierzchni na terenie wodnego parku zabaw. Oficjalny termin oddania inwestycji to marzec 2018 roku, jednak władze miasta spodziewają się, że baseny będą gotowe wcześniej.

- Baseny są przebudowywane, mają być zakończone jeszcze w tym roku. Ponad 20 mln zł jest inwestowane w nowe obiekty. Myślę, że będą takim parkiem wodnym pod gołym niebem, ponieważ pojawią się nowe baseny, nowe niecki, dużo atrakcji wodnych – mówi Marek Ustrobiński, zastępca prezydenta Rzeszowa.

W miejsce starego basenu powstaje 50-metrowy basen rekreacyjny ze stali nierdzewnej z atrakcjami wodnymi typu: urządzenia do masażu karku, gejzer powietrzny, sztuczna rzeka. Basen wyczynowy będzie płytszy – od 135 cm do 180 cm głębokości. Przestrzeń pod niecką w jej najgłębszej części zostanie wykorzystana na usytuowanie pompowni wody technologicznej. Nowością będzie wodny plac zabaw, a na nim tunel z kręgów tryskających wodą oraz wysoka na ponad trzy metry wodna palma. Stanie on w miejscu starej fontanny. Brodziki dla dzieci z wyglądu mają przypominać stalowe wanny. Wokół nich pojawi się sztuczna, antypoślizgowa nawierzchnia. Zastąpi ona stosowane dotychczas niebezpieczne dla dzieci betonowe płyty czy kostkę brukową. Przebudowane są także trybuny, wewnątrz których powstaje zaplecze sanitarne dla basenów i kortów pod trybunami. Na terenie basenów pojawią się też stojące parasolki, kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe, nowa wieża dla ratowników.

W tym roku ze względu na zamknięte baseny ROSiR, rzeszowska Żwirownia, oficjalnie nazywana kąpieliskiem przy ul. Kwiatkowskiego, przeżywała prawdziwe oblężenie. Przyszłoroczne lato powinno być już bardziej komfortowe.

Przypomnijmy również, że radni PO zgłosili do miejskiego budżetu pomysł budowy parkingu wielopoziomowego w miejscu obecnego parkingu przy ul. Pułaskiego. Spodziewają się, że po remoncie basenów osób chętnych na pływanie znajdzie się dużo więcej niż w ubiegłych latach, a większość, przyjeżdżając samochodem, może mieć problem z parkowaniem.

bsz