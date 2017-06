Baseny otwarte wciąż remontowane

RZESZÓW. Koszt inwestycji to prawie 17 mln zł.

Prace na otwartych basenach ROSiR idą pełną parą. Sporo już zostało zrobione. Mają być gotowe do końca marca 2018 roku. Podczas upalnych dni mieszkańcy mogą korzystać w Rzeszowie jedynie z otwartego już kąpieliska przy ul. Kwiatkowskiego, tzw. Żwirowni.

- Wszystkie niecki są już gotowe. Kończymy montaż ścian bocznych. Prace idą jak w harmonogramie, a nawet szybciej – mówił Janusz Makar, dyrektor ROSiR-u.

W miejsce starego basenu powstaje 50-metrowy basen rekreacyjny ze stali nierdzewnej z atrakcjami wodnymi typu: urządzenia do masażu karku, gejzer powietrzny, sztuczna rzeka. Basen wyczynowy będzie płytszy – od 135 cm do 180 cm głębokości. Przestrzeń pod niecką w jej najgłębszej części zostanie wykorzystana na usytuowanie pompowni wody technologicznej. Nowością będzie wodny plac zabaw, a na nim tunel z kręgów tryskających wodą oraz wysoka na ponad trzy metry wodna palma. Stanie on w miejscu starej fontanny. Brodziki dla dzieci z wyglądu mają przypominać stalowe wanny. Wokół nich pojawi się sztuczna, antypoślizgowa nawierzchnia. Zastąpi ona stosowane dotychczas niebezpieczne dla dzieci betonowe płyty czy kostkę brukową. Przebudowane są także trybuny, wewnątrz których powstaje zaplecze sanitarne dla basenów i kortów pod trybunami. Na terenie basenów pojawią się też stojące parasolki, kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe, nowa wieża dla ratowników.

Blanka Szlachcińska