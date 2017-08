Będą odszkodowania za powikłania po szczepieniach

RZESZÓW, PODKARPACIE. Dobra wiadomość dla rodziców dzieci bojących się szczepień.

Rodzina, której dziecko dotknął syndrom NOP – niepożądanych odczynów poszczepiennych – będzie mogła starać się o odszkodowanie już w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że nietypowe zachowanie czy stan dziecka są właśnie rezultatem szczepienia. Wystarczy, że złoży stosowany wniosek w resorcie zdrowia.

- Chcemy, by rodzice dziecka, które trafiło do szpitala na skutek powikłań poszczepiennych, otrzymali szybką pomoc finansową – informuje Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego.

Opracowaniem wstępnych założeń dotyczących specjalnego funduszu kompensacyjnego zajmuje się, z polecenia ministra zdrowia, właśnie GIS, który pracuje nad nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ustawa zobowiązuje rodziców do poddania dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Od tego obowiązku zwolnić mogą jedynie konkretne przeciwwskazania lekarskie.

Tylko 30 dzieci ma NOP? To tym 30 trzeba pomóc

Każda poszkodowana rodzina będzie mogła również ubiegać się o odszkodowanie przed sądami powszechnymi, tak jak odbywało się to do tej pory. Rodzin dotkniętych syndromem NOP nie jest w Polsce dużo. Corocznie GIS odnotowuje około trzydzieści przypadków dzieci, które mają niepożądane objawy po szczepieniach. O prawo do odszkodowań od lat walczą rodzice z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP”, które przypomina na swojej stronie internetowej, że w 13 krajach europejskich system odszkodowań działa od wielu lat. I dobrze, że u nas będzie działał. – Tylko 30 dzieci ma NOP? To tym 30 rodzinom trzeba pomóc – mówią w stowarzyszeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych lekarz, który podejrzewa odczyn poszczepienny lub podejrzewa jego wystąpienie, powinien zgłosić go powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

Anna Moraniec