Będą pieniądze na budowę hali widowiskowo-sportowej

MIELEC. Siedemnaście milionów dla Mielca.

To już pewne. Będzie 17 mln zł na budowę hali widowiskowo-sportowej w Mielcu. Obiekt, który stanie w miejscu wyburzonej już „Hangar Areny”, ma być jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu budynków na Podkarpaciu. Jego koszt ma być też spektakularny, bo szacuje się go na ok. 80 mln zł, czyli dwa razy więcej niż kosztowała modernizacja mieleckiego stadionu.

Decyzja o przekazaniu 17 mln zł dla Mielca to jedna z największych dotacji, jakie w tym roku przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pieniądze te trafią na budowę nowej hali widowiskowo-sportowej, ale bez części basenowej. Ministerialne pieniądze zostaną zatem zainwestowane w budowę: widowni na ok. 3,5 tys. miejsc z boiskiem do piłki ręcznej, a także sali treningowej takiej samej wielkości z boiskiem i z całym zapleczem.

Dofinasowanie zostało rozłożone na cztery lata. Do 2020 r. co roku magistrat ma otrzymywać kolejno: 500 tys., 3 mln, 4 mln i 9,5 mln zł. Aby tak się stało, urzędnicy muszą przygotować stosowną dokumentację. Mają na to czas do 20 bm. Następnie mielecki wniosek będzie oceniany przez rządowy zespół ekspertów. To jednak wydaje się być formalnością. Mówią o tym mieleccy radni PiS, którzy lobbowali w sprawie hali na szczeblu centralnym.

- Jestem przekonany, że Mielec otrzyma rekordowe wsparcie na swoją strategiczną inwestycję. To historyczna chwila! – uważa Jakub Cena, wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Co więcej, są szanse na kolejne miliony z resortu sportu. Do końca tego miesiąca magistrat zamierza złożyć drugi wniosek o dotację na budowę części basenowej nowej hali. Urzędnicy liczą, że z tego źródła uda się pozyskać maksymalną kwotę, czyli 3,5 mln zł.

Paweł Galek