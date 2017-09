Będzie bardziej komfortowo i zgodnie ze standardami

PODKARPACIE. Ponad 160 mln zł zostanie wkrótce uruchomione na modernizację i rozbudowę szpitali powiatowych.

16 z 19 szpitali aplikujących do środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego jeszcze w tym roku otrzyma środki finansowe na inwestycje. Jest duża szansa, że trzy podmioty, które znalazły się „pod kreską” – szpital w Dębicy, Sanoku i Nowej Dębie – otrzymają pieniądze w przyszłym roku.

Pieniądze z programu dofinansują inwestycje w szpitalach w Brzozowie, Jarosławiu, Kolbuszowej, Leżajsku, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Przeworsku, Strzyżowie, Rzeszowie (SP ZOZ nr 1) i Stalowej Woli. Na dofinansowanie zadań będą też w tym roku mogły liczyć szpitale w Rudnej Małej, Jaśle, Ropczycach, Lesku oraz Lubaczowie.

Od ponad 2 do prawie 10 mln zł na szpital

Placówka w Leżajsku wykorzysta otrzymane z RPO blisko 10 ml zł na dokończenie budowy i wyposażenie pawilonu diagnostyczno-zabiegowego. – Pawilon będzie składał się z czterech sal operacyjnych i sali pooperacyjnej, pracowni: rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego, centralnej sterylizatornii i stacji dezynfekującej łóżka. Inwestycja jest niezbędna ze względu na konieczność dalszego funkcjonowania oddziałów zabiegowych: chirurgicznego, ortopedycznego i ginekologicznego oraz diagnostyki na potrzeby całego szpitala. Czekamy na te pieniądze z niecierpliwością – mówi Marian Furmanek, dyrektor szpitala.

Z podobnym zniecierpliwieniem dofinansowania oczekują inne placówki. One też stawiają na rozbudowę bloków operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii, traktów porodowych czy doposażenia placówek w nowocześniejszy sprzęt. Wszystko to posłuży poprawie standardu leczenia i bezpieczeństwu terapii. W zależności od przedstawionego do oceny projektu szpitale zyskały od ponad 2 mln zł (Lubaczów) do blisko 10 mln zł (większość placówek).

Na wsparcie do przyszłego roku muszą poczekać szpitale w Sanoku, Dębicy i Nowej Dębie. Wnioski o środki inwestycyjne w tych placówkach otrzymały najmniej punktów, ale to nie przekreśla szans na otrzymanie wsparcia. Zarząd Województwa zapewnia, że będzie czynił starania w Komisji Europejskiej, by ta zgodziła się na dalszą relokację środków w ramach RPO dla naszego województwa.

- Cieszę się, że tak duża kwota trafi do szpitali powiatowych. Placówki te również borykają się z problemami finansowymi i wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego to szansa na poprawę jakości leczenia. Przypomnę również, że w trybie pozakonkursowym dotacje otrzymały szpitale wojewódzkie. Była to kwota 220 milionów złotych, zatem łącznie do szpitali na Podkarpaciu trafi ponad 400 milionów złotych – dodaje marszałek Władysław Ortyl.

Anna Moraniec