Będzie referendum o przyłączeniu Krasnego do Rzeszowa?

KRASNE. Większość mieszkańców gminy nie chce do Rzeszowa, ale są i tacy, którzy tego się domagają.

Do Urzędu Gminy Krasne trafiło powiadomienie od części mieszkańców, którzy domagają się od władz samorządowych przeprowadzenia referendum w sprawie przyłączenia gminy Krasne do Rzeszowa. Chcą oni, choć jest ich mniejszość, żeby gmina weszła w skład stolicy Podkarpacia. Taki wniosek zaskoczył władze gminy, bo podczas wcześniejszego referendum aż około 70 proc. głosujących osób opowiedziało się przeciw włączaniu w granice miasta sołectw z gminy Krasne.

- Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy grupa inicjatywna w sprawie referendum zbierze podpisy minimum 10 procent osób uprawnionych do głosowania, to będzie to stanowiło podstawę do podjęcia przez Radę Gminy Krasne uchwały w sprawie ogłoszenia referendum – mówi Violetta Błotko, zastępca wójta gminy Krasne. – Dokumenty złożone przez inicjatora referendum łącznie z wnioskiem o jego przeprowadzenie podlegają weryfikacji. Jednak to zły czas na przeprowadzanie takiej procedury. Gmina stara się o fundusze unijne na inwestycje, musimy mieć więc na ten cel zagwarantowane pieniądze w budżecie. Wydawanie w takim okresie pieniędzy na referendum to marnotrawstwo. Równie istotne jest odrywanie naszych pracowników od realizacji zadań ważnych dla gminy, po to by zajmowali się referendum, które odbyło się przecież kilka miesięcy wcześniej – dodaje.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Mariusz Andres