Będzie znak zawrotki na ul. Lubelskiej

RZESZÓW. Kierowcy podpowiadają, jak usprawnić ruch w Rzeszowie.

Wielu kierowców narzeka na korki i utrudnienia w ruchu kołowym w Rzeszowie. Niektórzy z nich uważają, że zamiast polegać na inteligentnym systemie kierowania ruchem, wystarczyłoby wprowadzić drobne korekty, które upłynniłby komunikację w Rzeszowie.

Mieszkańcy ul. Kolorowej w Rzeszowie wskazują, że właśnie takie drobne prace drogowe bardzo ułatwiłyby im życie. Kierowcy poruszający się po tej części miasta narzekają na to, że jadąc ul. Lubelską mają nakaz jazdy w lewo, nie mogą więc skręcić w przeciwną stronę, by dotrzeć np. do domu. – W tym miejscu zamiast sygnalizacji świetlnej, czy kosztownej przebudowy wystarczyłoby namalować znak zawrotki – przekonuje kierowca z wieloletnim doświadczeniem.

Problem stał się bardzo istotny kilka lat temu, bo w tym miejscu przybyło mieszkańców, wybudowano nowe bloki. Zwiększyły się więc w mieście korki, co na pewno nie sprzyja utrzymaniu należytego komfortu jazdy. Kilka lat temu mieszkańcy postanowili nawet w tym celu napisać petycję do Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z propozycjami wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Urzędnicy początkowo uważali, że nie ma potrzeby zmian w tym wypadku, bo nie wpłynęłoby to na upłynnienie ruchu. Ostatecznie jednak pod wpływem aktywności mieszkańców, decydenci zmienili zdanie. – Przeanalizowaliśmy postulaty mieszkańców i w tej sprawie zostaną podjęte działania. Do końca roku zostanie rozpisany przetarg – mówi Andrzej Świder z MZD w Rzeszowie.

dw