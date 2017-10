Bezpłatne szkolenia z badania piersi w szkołach?

RZESZÓW. Takie zadanie pojawiło się w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim.

Jest szansa, że w rzeszowskich gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz uczelniach wyższych zostaną zorganizowane darmowe szkolenia badania piersi. Rzeszowscy radni – Grażyna Szarama i Grzegorz Koryl – podczas konferencji medycznej w G2Arena wpadli na pomysł, żeby przeprowadzić takie bezpłatne szkolenia z wykorzystaniem specjalistycznych fantomów medycznych do diagnostyki nowotworowej.

- Zadanie zostało zgłoszone przez nas w Budżecie Obywatelskim Rzeszowa na 2018 rok. Przy opracowaniu i przygotowaniu merytorycznym tego zadania pomagał nam dr Stanisław Mazur, szef CM Medyk – mówi Szarama.

Za prawie 50 tys. zł zakupione zostałyby dwa specjalistyczne fantomy. Do młodych kobiet trafiłyby też ulotki z informacjami na temat zagrożenia nowotworowego, znaczenia profilaktyki i badań, krótkiej instrukcji samodzielnego badania oraz poradami, co należy zrobić w sytuacji stwierdzenia niepokojących objawów. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Każdego roku w Polsce, przykrą diagnozę słyszy aż 16 tys. kobiet. Aż 25 proc. z nich umiera.

- Dlatego najważniejsza jest profilaktyka. Tylko kobiety, które badają swoje piersi, znają ich budowę i mają szansę wykryć nieprawidłowości. Badania piersi powinny wykonywać już nastolatki – zwraca uwagę radna.

Dr Stanisław Mazur tłumaczy, że samobadanie piersi składa się z dwóch etapów: oglądania stanu piersi oraz badania dotykowego – palpacji. Bardzo pomocny przy ćwiczeniu samobadania jest fantom piersi. Wewnątrz modelu piersi znajdują się guzki, które można wyczuć pod naciskiem palców oraz zmiany skórne. Przy pomocy fantomu i filmu instruktażowego położne mogą edukować i szkolić młode kobiety w szkołach na temat samobadania piersi.

- Centrum Medyczne Medyk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej”. Chcemy wciąż zwracać uwagę na to, jak bardzo ważne jest zapobieganie chorobom i systematyczne monitorowanie stanu swojego zdrowia. Chcemy dotrzeć z wiedzą do wszystkich mieszkańców Rzeszowa oraz przebadać osoby najbardziej zagrożone w kierunku raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego – mówi Mazur.

Od mieszkańców Rzeszowa zależy czy program bezpłatnych badań zostanie zrealizowany. Na zadania z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego można glosować zaledwie do piątku, 6 października. Można to zrobić na karcie do głosowania dostępnej w urzędzie miasta lub przez Internet http://rbo.rzeszow.pl/glosowanie-online/.

Blanka Szlachcińska