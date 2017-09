Blok operacyjny zmieni się nie do poznania

MIELEC. Gigantyczne wsparcie dla szpitala! Przed nami jedna z największych inwestycji ostatnich lat w powiecie.

Prawie 15 mln zł – taka kwota zostanie zainwestowana w przebudowę bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Mielcu. Nie byłoby tego, gdyby nie pozyskanie dotacji unijnej z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość wsparcia to blisko 10 mln zł. Pozostałe ok. 5 mln zł dokłada starostwo. To jedna z największych inwestycji w Mielcu ostatnich lat. Przetargi na realizację zadania zostaną rozstrzygnięte w 2018 r.

Dzięki pozyskanym środkom nie do poznania mają zmienić się Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W segmencie „I” planuje się połączenie kilku pomieszczeń w jedną salę pooperacyjną. Ma tam powstać także blok operacyjny, który ma być rozszerzeniem istniejącego powiększonym o parter z dodatkowymi trzema salami operacyjnymi. W części „H” ma powstać nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Blisko 15-milionowa inwestycja to również zakupy aparatury medycznej. Szpital wyposaży blok w łącznie 167 sztuk nowego sprzętu. Wdrożona zostanie również sieć Wi-Fi, która zapewni sprawne działanie urządzeń i poprawi komunikację pomiędzy oddziałami.

- Cieszymy się z tego, że dzięki przebudowie bloku operacyjnego poprawimy komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Uzyskanie dofinansowania to duży sukces, za który dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, w tym osobom piszącym wniosek – zaznacza starosta Zbigniew Tymuła. – W szpitalu prowadzimy również szereg innych inwestycji, m.in. remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz oddziału chirurgii naczyniowej.

Paweł Galek