Bolesław Krzywousty jednak królem nie był

RZESZÓW. Będą nowe tabliczki z nazwami ulic na budynkach. Teraz kolej na rzeszowskich radnych, aby usunęli wstydliwe wpisy dotyczące nazw ulic ze Statutu Miasta Rzeszowa.

W środowym wydaniu Super Nowości opisaliśmy sprawę nowych tabliczek z adresami, które pojawiły się na budynkach wzdłuż ulicy Bolesława Krzywoustego. Po naszej interwencji, w której wyjaśnialiśmy, że Bolesław Krzywousty królem Polski nigdy nie był, urzędnicy MZBM zareagowali natychmiastowo.

Dzień po naszym telefonie tabliczki z błędem znikły, a w ich miejsce mają pojawić się nowe. Jak powiedział nam Andrzej Smyczyński, zastępca dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych MZBM, nowe pojawią się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.

- Nie chcielibyśmy, żeby były błędy merytoryczne. Oparliśmy się o uchwałę Rady Miasta Rzeszowa ze stycznia 2013 roku i tam są wymienione wszystkie osiedla i przypisane do nich ulice. Tam jest wyraźnie napisane ul. Króla Bolesława Krzywoustego – zwraca nam uwagę Smyczyński.

Dotarliśmy do tej uchwały w sprawie granic osiedli miasta, która została w dniu 12 lutego 2013 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Faktycznie, obok Króla Bolesława Chrobrego (przypomnijmy: I król Polski), widzimy też ul. Króla Bolesława Krzywoustego. Likwidacja tego merytorycznego błędu leży teraz w rękach radnych.

***

Mylić się jest rzeczą ludzką, a błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Cieszymy się, że pracownicy MZBM szybko zareagowali na naszą interwencję i tabliczki z królem Bolesławem Krzywoustym natychmiast zostały zdemontowane. Taka lekcja historii na pewno przyda się każdemu, bo wystarczyło przepytać ludzi dookoła, aby sprawdzić, że wiele faktów historycznych umknęło nam, Polakom, z głowy od czasów szkolnych. Na przyszłość polecamy skorzystać z wyszukiwarki internetowej, choć jestem pewna, że książę Bolesław Krzywousty nie miałby nic przeciwko, gdyby pośmiertnie został przez rzeszowian ukoronowany. Teraz kolej na rzeszowskich radnych, aby usunęli wstydliwe wpisy dotyczące nazw ulic ze Statutu Miasta Rzeszowa. Tam nadal ulica nazywa się Króla Bolesława Krzywoustego – czas przyznać się do błędu i to zmienić, zanim kolejni „historycy” zaczną go powielać.

Blanka Szlachcińska