Bonus Stali pod Wawelem

ŻUŻEL. NICE 1.LŻ. Rzeszowianie pozostają nadal bez wyjazdowego zwycięstwa.

Dzięki defektowi motocykla Mateusza Szczepaniaka w ostatnim wyścigu niedzielnego meczu w Krakowie, Stal Rzeszów wywiozła spod Wawelu punkt bonusowy, który prawdopodobnie uchroni ją przed bezpośrednim spadkiem. Niedzielna porażka skazuje jednak ekipę Janusza Stachyry na udział w barażach. – Mieliśmy trochę szczęścia. Fakt jest taki, że do Krakowa przyjechaliśmy walczyć – jeśli nie o wygraną, to na pewno o bonusa. Byłoby łatwiej, gdybyśmy u siebie wygrali jeszcze wyżej. Trzeba pogratulować gospodarzom, bo ich kluczem do sukcesu był o wiele lepszy moment startowy. Staraliśmy się, ale było za mało – mówił Janusz Stachyra, trener Stali który na mecz w Krakowie desygnował zwycięski skład z poprzedniego meczu z Polonią Bydgoszcz. Jednak wczoraj rzeszowianie bardzo szybko zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię i już po pierwszej serii startów stało się jasne, że o zwycięstwie mogą zapomnieć. Co więcej, z czasem okazało się, że nawet 16-punktowa zaliczka z pierwszego meczu przy Hetmańskiej, może okazać się niewystarczająca do wywalczenia bonusa. W ekipie Stali, jako jedyny w pierwszej części spotkania próbował „kąsać” Josh Grajczonek. Po 7. biegach Wanda prowadziła już 27-15 i trener Stachyra w kolejnej odsłonie posłał do boju w ramach rezerwy taktycznej Dawida Lamparta (zastąpił Marcela Szymkę). Manewr ten nie przyniósł spodziewanych efektów, bowiem kapitan Stali w mocno kontrowersyjnych okolicznościach został wykluczony, za rzekome spowodowanie upadku Piotra Pióry. Po 11. gonitwie dnia, krakowianie wyrównali stan dwumeczu, a jeszcze przed biegami nominowanymi zapewnili sobie końcowe zwycięstwo (47-31). Stawką dwóch ostatnich wyścigów był zatem już tylko punkt bonusowy. W nich Stal postawiła wszystko na jedną kartę, desygnując do decydujących biegów dwukrotnie Grajczonka. Australijczyk jednak spisał się w nich zdecydowanie poniżej oczekiwań i gdyby nie pech Szczepaniaka, to właśnie jego można byłoby uznać winnym nie zdobycia przez Stal bonusa. – Wygraliśmy, ale pozostaje niedosyt. Powinienem się cieszyć ze zwycięstwa, jednak jest ta gorycz po defekcie Mateusza. Gdyby nie ta sytuacja – bonus nie trafiłby do nikogo, choć liczę, że Szczepaniak dałby sobie radę – mówił Paweł Piskorz, menedżer Wandy. Zdobycie punktu bonusowego nie było końcem dobrych wiadomości dla rzeszowian, którym w sukurs przyszła Polonia Piła. Ta pokonała w Bydgoszcz swoją imienniczkę, nad którą Stal ma obecnie już 3 punkty przewagi. Taka sytuacja oznacza, że bydgoska Polonia może powoli żegnać się z Nice 1.LŻ, a Stal szykować się do pojedynków barażowych. W tej kwestii nic już nie powinny zmienić dwie ostatnie kolejki fazy zasadniczej oraz zaległy mecz Stali ze Zdunek Wybrzeże Gdańsk, który odbędzie się na torze przy ul. Hetmańskiej już w najbliższą niedzielę. – Jest to trudny przeciwnik, ale nie składamy broni i tak powoli chcemy odbijać się od dna. Sezon się jeszcze nie skończył, będziemy też czekać na zajmującą 2. miejsce drużynę z II ligi. Nie mamy się czego wstydzić. Zarzucali nam, że nie ma kim jechać. A tu jest Morris, Porsing. Będziemy się przyglądać, bo każdy ma szanse na start – przekonywał Stachyra.

ARGE SPEEDWAY WANDA Kraków – STAL Rzeszów 52-38

WANDA: 9. R. Jensen 10+1 (2,3,2,1*,2), 10. N. B. Jakobsen 2+1 (1*,0,0,1), 11. E. Koza 14+1 (2*,3,3,3,3), 12. C. Vissing 9+2 (3,2*,2*,2,0), 13. Ma. Szczepaniak 11 (3,3,2,3,d), 14. Sz. Szlauderbach 3 (3,0,d), 15. P. Pióro 3+1 (2*,0,1)

STAL: 1. J. Grajczonek 10 (3,0,3,2,1,1), 2. M. Szymko 1 (d,1,-,-), 3. E. Riss 8 (0,2,1,2,3), 4. J. Allen 5+1 (1,1*,3,0,0,-), 5. D. Lampart 9+1 (2,1*,w,1,3,2), 6. W. Lampart 3 (0,2,1), 7. P. Wojdyło 2+1 (1,1*,0).

NC: 69,16 s – Mateusz Szczepaniak (6. bieg). Sędziował Michał Stec (Krosno). Widzów 1,5 tys. W pierwszym meczu: 37-53. Bonus: Rzeszów.