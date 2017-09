Brakuje miejsc parkingowych

RZESZÓW. Problem z miejscami postojowymi kierowcy mają w całym mieście.

Problem z miejscami postojowymi na osiedlu Piastów był zgłaszany władzom miasta wielokrotnie, ale od lat nic nie zostało w tej sprawie zrobione. Mieszkańcy postanowili zadbać o parkingi własnymi siłami i chcą to zadanie zrealizować wygrywając w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim.

- Byliśmy u prezydenta jako Rada Osiedla i zgłaszaliśmy ten problem, ale do dziś nie został zrealizowany – mówi Waldemar Kotula, przewodniczący Rady Osiedla Piastów i radny miasta Rzeszowa. – Problem nasilił się po przeprowadzce sklepu Frac. Nie ma gdzie zaparkować. Mieszkańcy przyjeżdżają do sklepu i zostawiają samochody na chodniku, przez co piesi nie mają jak przejść. Zwłaszcza rodzice z dziećmi w wózkach. Stwarza to zagrożenie, bo droga jest wąska i samochody nie mogą się wyminąć. Dlatego będziemy zabiegać o głosy mieszkańców, żeby w końcu tę inwestycję zrealizować – dodaje.

Osoby mieszkające przy ul. Krzywoustego zwracają uwagę, że na problem z miejscami postojowymi wpływ ma nie tylko sklep spożywczy i bank, które powinny wybudować swoje parkingi, ale głównie liczba studentów wynajmujących mieszkania na tym osiedlu i fakt, że większość z nich przyjeżdża do Rzeszowa samochodami, które na osiedlowych parkingach po prostu się nie mieszczą.

Dlatego rada osiedla startuje z kampanią, żeby promować zgłoszone w RBO propozycje zadań. Działacze wydrukowali plakaty i ulotki, które będą rozdawane mieszkańcom. Osoby zameldowane w Rzeszowie mogą oddawać głosy w formie elektronicznej na stronie www.bo.erzeszow.pl. Można też swój głos wrzucić do urny.

- Ważne jest to, że zmieniła się forma głosowania. Mieszkańcy, którzy nie będą oddawać głosu przez stronę internetową, mogą przyjść i zrobić to osobiście w dniach 2, 3, 4 października w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Dominikańskiej w godz. 15-20. Trzeba wziąć ze sobą dowód osobisty – mówi Kotula.

Mieszkańcy zachęcają, żeby oddawać głosy całymi rodzinami, bo to pierwszy taki RBO, w którym głosować może młodzież, a nawet dzieci. Wśród zgłoszonych przez mieszkańców os. Piastów zadań są: budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków o numerach 1, 3, 5 i 7; budowa miejsc postojowych przy ul. Dominikańskiej, remont i modernizacja terenu szkolnego przy SP nr 10, remont i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 13 w Rzeszowie przy ul. Piastów oraz organizacja osiedlowych obchodów Dnia Dziecka na Osiedlu Piastów.

- W tym roku imprezę z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy ze środków Rady Osiedla, ale w przyszłym chcielibyśmy to zrobić w ramach RBO, żeby było jeszcze więcej atrakcji – mówi Magdalena Suraj.

***

Głosy w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim można oddawać do 6 października. W każdej z trzech kategorii można wybrać jedno zadanie. Wyniki poznamy 31 października. Jest o co walczyć, bo do rozdysponowania jest aż 7 mln 650 tys. zł.

Blanka Szlachcińska