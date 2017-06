Buble na ścieżkach rowerowych mają być poprawione

RZESZÓW. Rzeszowskie stowarzyszenie rowerowe zarzuca miastu lekceważenie zasad bezpieczeństwa na drogach dla jednośladów.

Dziury w nawierzchni ścieżek asfaltowych, zbyt wysokie krawężniki i znaki drogowe na samym środku ścieżek – takie m.in. buble od lat zgłaszali do Miejskiego Zarządu Dróg przedstawiciele Stowarzyszenia „Rowery.Rzeszow.pl”. Mimo to w ostatnich latach miasto nie zrobiło nic, żeby poprawić stan techniczny infrastruktury rowerowej. To jednak ma się zmienić i dyrekcja MZD zapowiedziała, że wszystkie buble drogowe zostaną usunięte.

Od 5 lat Stowarzyszenie „RoweryRzeszow.pl” zarzuca dyrekcji Miejskiej Zarządu Dróg lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych. Jednak w końcu w ub. miesiącu odbyło się spotkanie rowerzystów z przedstawicielami zarządu dróg, Zarządu Transportu Miejskiego oraz specjalistami od projektowania i oznakowania dróg.

6 czerwca Stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl wysłało wniosek do Miejskiego Zarządu Dróg ze swoimi czterema najważniejszymi postulatami. Koniecznie trzeba poszerzyć dwukierunkową drogę dla rowerów na bulwarach na odcinku 170 metrów od kładki w kierunku dirt-parku (czyli toru do wyczynowej jazdy na rowerach). Chodzi o przesunięcie linii, bo asfaltowy odcinek ma 11 metrów szerokości, z czego ścieżka dla rowerów ma tylko 3 metry. Z tej ścieżki korzystają rowerzyści z przyczepkami, rodzice z dziećmi, pojazdy czterokołowe, rolkarze, spacerowicze i zwierzęta.

Kolejny wniosek dotyczy domalowania brakujących zebr dla pieszych na drogach dla rowerów wzdłuż Wisłoka. Potrzeby jest też osobny pas dla rolkarzy lub domalowanie symbolu rolkarza na ciągu pieszym.

Czwarty postulat dotyczy postawienia lustra pod mostem Narutowicza. Dochodzi tam bowiem do wypadków. Ostatnio kobieta jadąca rowerem zderzyła się z trzema rowerzystami, którzy jechali z naprzeciwka. W wyniku tego zdarzenia złamała rękę. W tym miejscu, zdaniem Stowarzyszenia „Rowery.Rzeszow.pl”, powinny stanąć lampy oświetleniowe.

- Wszystkie postulaty rowerzystów zaakceptowaliśmy – poinformował Andrzej Świder, dyrektor MZD. – Wkrótce poprawimy to, o co poprosiło nas stowarzyszenie.

Stowarzyszenie rowerzystów ma nadzieję, że wreszcie, tak jak dotąd, nie będą to tylko obietnice bez pokrycia.

- Zależy nam na tym, żeby wspólnie z miastem opracować specjalny dokument, który zawierałby wytyczne dla wykonawców dróg i ścieżek rowerowych – mówi Daniel Kunysz, prezes Stowarzyszenia „Rowery.Rzeszow.pl”. – Dzięki temu nie byłoby już więcej m.in. wysokich krawężników i słupów na środku ścieżek rowerowych.

Mariusz Andres