Budowa obwodnicy południowej nadal możliwa

RZESZÓW. Spór o obarczanie się winą za brak dofinansowania na Drogę Południową nie cichnie.

Nie rezygnujemy z Drogi Południowej – słyszymy w ratuszu. Przetarg na budowę Drogi Południowej od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z 9. Dywizji Piechoty do al. gen. Sikorskiego nie został unieważniony. Do 14 lipca 2017 roku firmy mogą składać swoje oferty. Jak uda się zrealizować szacowaną na 450 mln zł inwestycję bez wielomilionowego dofinansowania unijnego, na które liczyło miasto?

- Pieniądze są w Warszawie. Rząd i ministerstwa chętnie pomagają i wspierają inwestycje w Rzeszowie – mówi prezydent Tadeusz Ferenc. Jak tłumaczy nam jeden z miejskich dyrektorów, teraz trzeba szukać skąd, z jakich programów, z jakich ministerstw będzie można pozyskać środki zewnętrzne na dofinansowanie tego zadania. Jednak za wcześnie jest jeszcze na mówienie o konkretach.

Sprawa pozyskania 277 mln zł dofinansowania z Programu Polska Wschodnia jest już zamknięta. Najprawdopodobniej pula środków zostanie rozdysponowana na inwestycje w innych miastach i dla Rzeszowa już tych pieniędzy nie wystarczy. Teraz miastu zostaje poszukiwanie innych środków zewnętrznych.

Wojna polityczna

Sprawa Drogi Południowej została poruszona również podczas ostatniej sesji Rady Miasta Rzeszowa, która odbyła się we wtorek, 13 czerwca.

Tradycyjnie opozycja winą obarczała prezydenta i jego urzędników, którzy złożyli niekompletną dokumentację. Jolanta Kaźmierczak, szefowa klubu PO i przewodnicząca komisji inwestycji, zwróciła się do radnych z PiS, żeby zawnioskowali do marszałka o uwzględnienie w planach rozwoju województwa na najbliższe lata właśnie Drogi Południowej, która w tym ważnym dokumencie Podkarpacia się nie znalazła.

Z kolei wiceprezydent Marek Ustrobiński wskazywał, że gdyby urzędnicy wojewody oraz marszałka wydawali potrzebne dokumenty szybciej, miasto zdążyłoby złożyć kompletny wniosek o dofinansowanie. Urzędnicy, mając 30 dni na wydanie jednego pisma wydawali je dopiero po 10, 20 dniach, a po interwencji w ministerstwie miasto dostało dokument po 2 dniach, co pokazuje, że da się to zrobić znacznie szybciej, jeśli jest ku temu wola.

Nadal padają głosy, że brak dofinansowania do obwodnicy to wojna polityczna. – Obecna władza w kraju nie chce tej obwodnicy, bo jeśli ona powstanie, będzie to zasługa Ferenca, a przecież PiS w najbliższych wyborach chce walczyć o swojego prezydenta. Teraz jednak strzelają sobie w stopę, bo wszyscy widzą, jak publicznie marszałek i wojewoda miło odnoszą się do miasta, a w praktyce nie robią wszystkiego co możliwe, żeby tak ważna dla mieszkańców inwestycja została zrealizowana – mówi nam jeden z czołowych polityków na Podkarpaciu.

Blanka Szlachcińska