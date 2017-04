Budowa ronda ruszy jeszcze w tym roku

RZESZÓW. Już niedługo rozpoczną się prace przy budowie ronda obok sklepu wielkopowierzchniowego na skrzyżowaniu ul. Wikotra i Pleśniarowicza. Inwestycja będzie gotowa po roku od pierwszego wbicia łopaty w ziemię. Lada dzień będzie wiadomo, jaka firma zajmie się przebudową.

- Do przetargu zgłosiły się trzy firmy: z Dębicy, Rzeszowa i Pruszkowa. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 2 mln 664 tys. zł, a najdroższa na 3 mln 931 tys. zł. Nasz budżet na to zadanie to nieco ponad 3 mln 810 tys. zł – słyszymy w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie.

Lada dzień rozstrzygnięty zostanie przetarg po sprawdzeniu wszystkich ofert. Później miasto podpisze umowę z wykonawcą i jeszcze wiosną ruszą roboty. Na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza ma powstać rondo o średnicy 41 m. Według ekspertów, ma poprawić przepustowość i poprawić warunki ruchu oraz poziom bezpieczeństwa na ul. Wiktora. W rejonie ronda zaprojektowano przejścia dla pieszych i rowerzystów. W projektowanej organizacji ruchu przewidziano, że rondo będzie funkcjonować na zasadzie pierwszeństwa przejazdu pojazdów już znajdujących się na jezdni ronda, na wszystkich wlotach ustawione będą znaki A-7 „Ustąp Pierwszeństwa” łącznie ze znakami C-22 „Ruch okrężny”.

bsz