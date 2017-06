Budowa świateł na ul. Podwisłocze

RZESZÓW. Do końca tygodnia światła na ul. Podwisłocze mają być gotowe.

Wszystkie roboty podziemne zostały już wykonane. W czwartek i piątek będą montowane słupy z sygnalizatorami. W jednym miejscu konieczne jest przeniesienie 10 metrów chodnika.

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych to efekt apelu mieszkańców, którzy nie czują się bezpiecznie przechodząc do sklepu „Lidl”. Trudności we wjechaniu na sklepowy parking mają też kierowcy jadący od zapory w kierunku mostu Zamkowego. Po wielu negocjacjach urzędników miejskich z właścicielem sklepu podjęto decyzję, że inwestor na własny koszt wykona sygnalizację świetlną. Początkowo mówiło się tylko o oświetlonym dobrze przejściu dla pieszych. Jednak finalnie okazało się, że lepszym rozwiązaniem będą światła. To z kolei nie podoba się kierowcom, którzy nie są zwolennikami wstrzymującej ruch sygnalizacji świetlnej.

bsz