Budują boiska i skatepark za osiem milionów

MIELEC. Powstaje jeden z największych kompleksów sportowych w regionie.

Na mieleckich błoniach, czyli terenach za stadionem, budowany jest jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów sportowych na Podkarpaciu. Powstaną boiska z naturalną i sztuczną murawą. Ale największą atrakcją tego miejsca będzie pierwszy w Mielcu w pełni profesjonalny skatepark. Koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 8 mln zł, z czego ok. 3 mln zł to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Do użytku oddano już miniboisko piłkarskie z naturalną trawą wraz z placem zabaw dla dzieci przy ul. Baczyńskiego. W trakcie realizacji jest budowa dwóch pełnowymiarowych muraw piłkarskich przy ul. Padykuły. Gotowa jest już trawiasta płyta o wymiarach 105×68 m. Takie same parametry będzie miała druga w Mielcu, obok boiska na stadionie Gryfu, murawa piłkarska ze sztuczną trawą. Pomiędzy boiskami stanie niewielka trybuna dla publiczności.

Największy skatepark w tej części Polski

Oprócz boisk powstanie pierwszy w Mielcu profesjonalny skatepark o pow. 1567 mkw. Budowany jest on przy ul. Jagiellończyka. Skatepark ma służyć osobom jeżdżącym na rolkach, deskorolkach czy rowerach typu BMX. Obiekt, którego koszt to ok. 1,2 mln zł, będzie należał do największych w południowo-wschodniej części Polski.

- Już na etapie projektu i wizualizacji, środowisko zainteresowane jego budową jednogłośnie stwierdziło, że nasz skatepark będzie drugim najlepszym tego typu obiektem, zaraz po rzeszowskiej skateplazie – zapewnia Anna Karwacka z Urzędu Miasta w Mielcu.

Na wyposażenie skateparku złoży się 17 specjalistycznych elementów, w tym m.in. bowl, piramida, funbox, platforma, zjazd, double hip, wave, czy quarterpipe. Będzie to obiekt: niezadaszony, oświetlony, bezobsługowy i odporny na działanie czynników atmosferycznych. Dodatkowo zostanie on wyposażony w: ławki, kosze na śmieci, monitoring i nagłośnienie.

Całość uzupełniają: siłownie zewnętrzne, place zabaw dla dzieci i ścieżki biegowe. Zakończenie wszystkich prac planowane jest już na koniec września br.

Paweł Galek