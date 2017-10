Budujesz dom? Bez sąsiada nie ma szans

RZESZÓW. W Rzeszowie większość budynków powstaje w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. I to ma się zmienić!

Nowy projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, że popularne wuzetki, czyli decyzje o warunkach zabudowy, będą wydawane tylko w sytuacji, gdy nieruchomość graniczy bezpośrednio z co najmniej jedną działką już zabudowaną. Zmiany dotkną prywatnych inwestorów i firmy deweloperskie.

Jeżeli jeden bok działki o długości co najmniej 4 m nie graniczy z zabudowaną już działką, to nie będzie szans, by się na nim pobudować. Dotyczy to również terenów graniczących z drogami, parkami, lasami czy nieużytkami. Już wydane decyzje o warunkach zabudowy będą ważne tylko dwa lata. Później już na ich podstawie nie będzie można uzyskać pozwolenia na budowę.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które jest autorem propozycji, twierdzi, że zmiany są potrzebne ze względu na ład przestrzenny, bo tylko 30 proc. powierzchni kraju jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem resortu, wuzetki miały być wydawane tylko dla terenów bezpośrednio sąsiadujących z działkami już zabudowanymi, jednak sądy zliberalizowały interpretacje przepisów.

Eksperci ostrzegają, że to rozreguluje rynek i będą duże opóźnienia w planowanych inwestycjach. Ludzie będą musieli czekać, aż gmina uchwali Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla ich terenu.

Blanka Szlachcińska