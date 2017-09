Burza wokół gry przygotowanej przez studentów

RZESZÓW. „Bitwa o Polskę” – gra, która miała uczyć patriotyzmu, propaguje rasizm – twierdzą niektóre media. – To nieprawda! W grze Polska walczy z terrorystami – mówią twórcy gry.

Grupka studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opracowała grę planszową o edukacyjno-patriotycznym charakterze. Jednak po tym, jak niektóre media zarzuciły autorom gry propagowanie rasizmu, władze uczelni odcięły się od twórców „Bitwy o Polskę”.

- W grze przedstawiana jest fikcyjna wizja przyszłości. Mamy 2039 rok, cała Europa została opanowana przez fanatyków, a Polska jako jeden z ostatnich krajów stara się bronić swoich granic przed radykałami – wyjaśnia Michał Jeżak, kierownik i główny twórca projektu. – Naszą inspiracją do gry była obecna, niestabilna sytuacja i seria zamachów w Europie, której sprzeciwiamy się jako młodzi ludzie – dodaje.

„Bitwa o Polskę” to gra planszowa, która uczy strategicznego myślenia, przewidywania ruchów przeciwnika. Podobnie jak na prawdziwej wojnie, tak i tutaj nie każde starcie można wygrać. W rozgrywce, która toczy się na mapie Polski, uczestniczy dwóch graczy: obrońca i najeźdźca. Każdy z nich wybiera z sześciu zaznaczonych miast (Szczecin, Wrocław, Kraków, Rzeszów, Białystok i Gdańsk) po trzy miasta startowe. – Od tej chwili muszą za wszelką cenę bronić swoich miast, bo są to jedyne miejsca na mapie, w których można rekrutować nowe jednostki. Celem gry jest zdobycie głównego miasta wroga i pokonanie go. Dróg do zwycięstwa jest wiele i nie ma jednej taktyki, która zapewnia wygraną – opisuje Jeżak.

W czym jest problem?

Zdania na temat gry są jednak mocno podzielone. Przygotowana przez studentów gra opatrzona jest jednak w budzącą duże emocje grafiką, chociaż „Bitwa o Polskę”, reklamowana jako gra patriotyczna, wywołała spore kontrowersje. Jej autorom zarzucany jest brak poprawności politycznej, a także nowoływanie do rasizmu. Przedstawia zakrwawionych terrorystów wyposażonych w miecze i karabiny, co nie uszło uwadze odbiorców

