Byli celnicy brali łapówki od przemytników

RZESZÓW, PRZEMYŚL. Trzema aktami oskarżenia zostało objętych łącznie 12 osób. Jedna z nich chce dobrowolnie poddać się karze.

Do przemyskich sądów trafiły 3 akty oskarżenia ws. korupcji i przemytu z Ukrainy do Polski papierosów bez akcyzy. Na ławie oskarżonych zasiądą byli celnicy i mający korumpować ich przemytnicy. Wśród nich jest były celnik z Korczowej, a aktualnie pracownik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

- Do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Przemyślu skierowaliśmy 3 akty oskarżenia przeciwko łącznie 12 osobom, obywatelom Polski i Ukrainy, w związku z przemytem na terytorium naszego kraju znacznych ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy i korupcją – mówi prok. dr Rafał Teluk, naczelnik Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

Korupcja na przejściu w Korczowej

Pierwszy akt oskarżenia, który trafił do przemyskiej „okręgówki”, dotyczy 7 osób, w tym 4 Ukraińców działających w zorganizowanej grupie przestępczej, na której czele stał Ihor D. W jej skład wchodzili również jego syn – Rostyslav oraz Andrzej B. i Bogdan S. Ihor D. miał organizować i koordynować szmuglowanie papierosów przez granicę oraz przekupywać celników, by przymykali oko na samochody przewożące kontrabandę. Łącznie na łapówki dla nich miał wydać 37,5 tys. euro (sprawy kilku celników zostały wyłączone do odrębnego postępowania). Pozostali członkowie grupy mieli przewozić papierosy przez granicę. Prócz nich aktem oskarżenia zostało objętych 2 byłych już celników: Rafał R. i Grzegorz S. Pierwszy z nich, aktualnie bezrobotny, były celnik z Korczowej, jak mówi prok. Rafał Teluk, został oskarżony o przyjęcie od Ihora D. korzyści majątkowej w łącznej kwocie 10 tys. dol. w zamian za ułatwienie grupie – poprzez odstąpienie od kontroli celnej – przewiezienia samochodami do Polski w czerwcu 2014 r. papierosów bez akcyzy w ilości niemniejszej niż 10 tys. paczek. Z kolei Grzegorz S., również były celnik w Korczowej, a obecnie pracownik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, miał – jak twierdzi prokuratura – zadeklarować odstąpienie od przeprowadzenia kontroli celnej w zamian za obietnicę otrzymania 15 tys. euro. W ten sposób miał kilkukrotnie przepuścić do Polski transporty papierosów – każdorazowy w ilości nie mniejszej niż 150 tys. paczek. Ostatni – 7 oskarżony to Zbigniew H. – pośrednik, który miał pomóc w złożeniu Grzegorzowi S. obietnicy wręczenia łapówki podwożąc go nawet na spotkanie z łapownikami i nakłonić go do przyjęcia tej obietnicy.

Były celnik chce poddać się karze

Kolejne dwa akty oskarżenia trafiły do Sądu Rejonowego w Przemyślu. – Pierwszym objęte zostały trzy obywatelki Ukrainy, które zostały oskarżone o wręczanie korzyści majątkowych celnikom w związku z przemytem papierosów i Włodzimierz J., zawieszony w czynnościach celnik, który będąc kierownikiem zmiany na przejściu w Medyce miał wziąć łapówkę w kwocie 400 zł od innego celnika w zamian za skierowanie go na przejście dla pieszych, żeby mógł ułatwić transport papierosów przez tzw. mrówki – mówi prok. Rafał Teluk. – Drugi akt oskarżenia, który został wysłany do sądu wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze dotyczy Marka S., zawieszonego w czynnościach służbowych celnika, któremu zarzucono 13 przestępstw głównie natury korupcyjnej.

Katarzyna Szczyrek