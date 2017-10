Były prokurator okręgowy zostaje w areszcie do stycznia

RZESZÓW. Zamieszany w tzw. aferę podkarpacką Zbigniew N., były szef Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i doradca ministrów sprawiedliwości, nie opuści aresztu przez najbliższe 3 miesiące.

Sąd Apelacyjny w Katowicach przedłużył mu okres tymczasowego aresztowania do 16 stycznia. Na Zbigniewie N. ciąży w sumie 7 zarzutów. Najpierw śledczy postawili mu 4, które dotyczą powoływania się na wpływy w wielu instytucjach państwowych i podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu lub załatwienia w nich różnych spraw, za co miał przyjmować korzyści majątkowe – w sumie w kwocie 450 tys. zł. Zbigniew N. miał również nakłaniać biznesmena Mariana D., prezesa firmy paliwowej z Leżajska (skazanego na 4 lata pozbawienia wolności głównego bohatera afery podkarpackiej) do wręczenia korzyści majątkowej Annie H., byłej szefowej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie i ułatwić mu popełnienie tego przestępstwa.

Ostatnio doszły mu 3 kolejne – przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Były prokurator okręgowy miał, zdaniem śledczych, pomóc swoim dwóm studentkom-kochankom w przerwaniu ciąży, a jedną z nich dodatkowo namawiać do składania w prokuraturze nieprawdziwych zeznań i zatajenia prawdy o swoim występku. Zbigniewowi N. grozi 12 lat pozbawienia wolności.

ksz