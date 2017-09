Centralny plac Mielca jak nowy

MIELEC. Zakończyła się właśnie modernizacja placu Armii Krajowej.

Reprezentacyjna część miasta zmieniła się dość znacznie. Koszt inwestycji wyniósł blisko 1,2 mln zł. Co zostało zrobione? Przede wszystkim naprawiono nawierzchnię placu, która nie wytrzymała próby czasu. Stare popękane płyty granitowe zastąpiono grubszymi. Pozostałą część kostki kamiennej i betonowej ułożono ponownie po wcześniejszym wzmocnieniu podłoża placu.

Wykonano również reperację kwietników i fontanny. Jednak najbardziej widocznym efektem remontu jest zmieniony wygląd monolitów. Zostały one oświetlone listwami ledowymi, a ich kamienne okładziny zastąpiło ciemne szkło.

Nowymi elementami wyposażenia są dwie kurtyny wodne (tzw. tryskacze). Mają one służyć w upalne dni. Do tej pory podczas skwarów w wybranych punktach miasta przenośne kurtyny wodne podłączano do strażackich hydrantów. Teraz Plac AK wyposażony jest w specjalne przyłącza. Zamontowane tam kurtyny wodne zasilać ma energia słoneczna, będą również posiadały opcje automatycznego uruchamiania za pomocą czujnika ruchu.

Na plac powróciły zdemontowane na czas jego remontu elementy wyposażenia takie jak ławki czy kosze na śmieci. Wykonano również ponowne nasadzenia zieleni.

pg