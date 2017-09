Ceny paliw w górę

KRAJ. Huragan Harvey spowodował ogromne zniszczenia w Stanach Zjednoczonych. Ich konsekwencje odczują kierowcy w… Polsce.

Ostatnie dni sierpnia przyniosły obniżki cen paliw, ale kierowcy muszą być przygotowani na to, że zapłacą więcej. Ceny w Stanach Zjednoczonych już skoczyły. Analitycy przewidują podwyżki również w Polsce.

Wysokie ceny są efektem tego, co stało się w Stanach Zjednoczonych. W południowej części kraju przeszedł najsilniejszy od ponad pół wieku huragan Harvey. Rafinerie i punkty wydobycia ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej zostały uszkodzone i ograniczyły wydobycie. – Agencja Reuters podała 4 września szacunki o 5 proc. nieczynnej produkcji. To mniej niż się obawiano i już w cenach benzyny da się odczuć tego rodzaju nastrój, bowiem w piątek po południu notowały one spadki – mówi dr Jakub Bogucki, analityk Rynku Paliw z portalu e-petrol.

Ubiegłotygodniowy wzrost cen w USA wpłynął na sytuację na polskim rynku. Nastąpiły zwyżki, choć obawiano się dużo większych. – Zaistniały one w cennikach hurtowych i zapewne odbiją się na dostawach do stacji, gdyż raptowna zmiana była znacząca. Dzisiaj jednak można już mówić o pewnym „opanowywaniu” nastrojów i obawy o dalszy ciąg wzrostów mogą się wyciszać – informuje analityk. – Na razie jednak polscy kierowcy będą mogli odczuwać skutki znaczącego ruchu w cenach hurtowych, jaki pojawił się w zeszłym tygodniu – dodaje.

Jak przewidują eksperci portalu e-petrol, podwyżki najbardziej odczują właściciele samochodów napędzanych benzyną. W tym tygodniu ceny mogą skoczyć o 10 gr, jednak w dłuższej perspektywie należy się spodziewać wzrostów nawet o ponad 20 gr na litrze benzyny. Za olej napędowy zapłacimy średnio o 3-5 groszy za litr więcej. Nieznacznie w górę (5 gr za litr) pójdą też ceny autogazu.

Na obniżki kierowcy będą musieli zaczekać. – Wydaje się, że normalizacja, według zapewnień płynących z USA, może zająć 1-2 tygodnie, ale wpływ zmian na rynek polski związany będzie z obniżaniem się cenników hurtowych paliw i docieraniem tańszego paliwa na stacje, co również może potrwać kilka lub kilkanaście dni – ocenia dr Bogucki.

Co do niższych cen, nie powinniśmy być przesadnymi optymistami. – Będziemy raczej mówić o powrocie do cen z ostatnich dni przed nawałnicą, aniżeli o dalszych i większych obniżkach – mówi analityk.

Wioletta Kruk