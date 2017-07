Chcą połączyć ulice Lubelską z Warszawską

RZESZÓW. Nowa inwestycja ma kosztować kilkanaście milionów złotych.

Prawdopodobnie Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa będzie realizować kontrakt na połączenie ulic Warszawskiej z ul. Lubelską. Cała inwestycja ma zakończyć się w 2020 roku.

Miasto na finansowanie inwestycji ma zaplanowane 25 milionów złotych. Firma zaproponowała za realizację zlecenia 19 milionów złotych. Warunkiem przystąpienia do realizacji budowy drogi, łączącej wspomniane wyżej ulice, będzie dostarczenie przez budowlańców z Rzeszowa wszystkich wymaganych dokumentów.

Specjaliści pracujący nad założeniami programu transportowego w Rzeszowie uznali, że właśnie na tym odcinku od lat pojawiały się w stosunkowo największym stopniu problemy z komunikacją kołową. Samochody wjeżdżające do miasta od strony wschodniej i jadące na północ oraz na zachód musiały kierować się na al. Piłsudskiego. Główna arteria drogowa miasta jest więc często zakorkowana. Dopiero po otwarciu łącznika między ulicami Warszawską a Lubelską sytuacja ma się zmienić. Kierowcy jadący do Rzeszowa z Łańcuta będą mogli skręcić na rondzie Pobitno w prawo. Obecnie można jechać tą trasą do drogi ekspresowej S19 lub do autostrady, a po wybudowaniu nowego łącznika będzie możliwy przejazd od razu na Staromieście i ulicę Lubelską. Planowana jest dalsza część rozbudowy tej trasy. Z odcinka na ulicy Lubelskiej ma być budowana droga do ulicy Warszawskiej i dalej do strefy ekonomicznej Dworzysko. W tym miejscu droga łączyłaby się z ulicą Krakowską, a z tego miejsca bardzo blisko jest już do drogi ekspresowej S19 w Świlczy. Droga ma być dwupasmowa w obu kierunkach. Powstaną także ścieżki rowerowe i pas zielni.

dw