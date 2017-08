Chińczycy zainteresowani „Siarkopolem”?

TARNOBRZEG. 10-osobowa delegacja z Chin szuka parterów biznesowych.

W środę w tarnobrzeskim magistracie odbyła się konferencja prezydenta Grzegorza Kiełba i chińskiej delegacji, która przybyła do miasta. Goście mówili po chińsku, prezydent po polsku, tłumacz korzystał z języka angielskiego. Obserwatorzy spotkania mają jednak nadzieję, że panowie dogadali się co do ewentualnej współpracy.

Informacje na temat Chińczyków przekazał dziennikarzom prezydent.

- Gości u nas 10-osobowa delegacja z miasta Zibo, w skład której wchodzi kilku dyrektorów generalnych firm znajdujących się w tym mieście. Jest to miasto przemysłowe i liczy w granicach 650 tysięcy mieszkańców, znajdują się w nim, podobnie jak u nas, zakłady chemiczne. Liczymy w związku z tym na współpracę między naszymi miastami, ale i firmami – mówił Grzegorz Kiełb.

- Wizyta azjatyckich gości miała charakter biznesowy, a traktować ją należy jako chęć nawiązania stosunków partnerskich pomiędzy naszymi miastami. Główne spotkanie odbyło się 22 sierpnia w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, gdzie rozmowy przebiegały w gronie przedstawicieli tarnobrzeskiego przemysłu. W środę delegacja odwiedziła Urząd Miasta – informuje magistrat.

- Na pewno obie strony mają sobie sporo do zaoferowania – zapewniał prezydent.

Podczas środowej konferencji goście mówili po chińsku, a prezydent Tarnobrzega po polsku. Tłumacz, który miał pomóc w porozumieniu obu stron, tłumaczył jednak na angielski.

Komentując więc wizytę gości z Dalekiego Wschodu opieramy się informacjach udzielonych przez tarnobrzeski urząd.

- Wizyta delegacji to rezultat poszukiwania przez nasz magistrat partnerskiego miasta w kraju, którego gospodarka przeżywa rozkwit, z którym współpraca dawałaby szansę odniesienia obopólnych korzyści. Na ścisłą współpracę międzynarodową przygotowane są już Zakłady Chemiczne „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Strona Chińska jest mocno zainteresowana inwestycjami w Unii Europejskiej, a szczególnie w Polsce, ze względu na koszty pracy i sytuację podatkową. Jest zatem duża szansa, aby partnerstwo zostało sformalizowane, a współpraca nabrała realnego wymiaru.

Chińczycy oprócz wizyty w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i magistracie zwiedzili także Zamek Dzikowski i Jezioro Tarnobrzeskie.

mrok