Ciekawe lampy stołowe – pomysł na aranżację

Wśród licznych, niezwykle oryginalnych, minimalistycznych oraz ozdobnych lamp stołowych bardzo ciężko wybrać jedną, niepowtarzalną lampę do salonu lub sypialni. Przedstawiamy 5 lamp, które skradły nasze serca.

Ball – błyszcząca futurystyczna lampa do sypialni lub salonu

Nowoczesna lampa Ardant Ball to nie tylko futurystyczna forma, ale i funkcjonalny dodatek do wnętrza. Umieszczona w designerskiej aranżacji, sprawdzi się przy stoliku kawowym lub stylowym biurku. Dzięki swojej barwie i pięknym refleksom oświetli każde wnętrze i stworzy atmosferę do komfortowego czytania lub pracy. Więcej lamp nowoczesnych (stołowych) oferuje sklep Ardant.pl.

W proponowanej aranżacji lampa Ball odnajduje się we wnętrzu, gdzie surowe betonowe ściany zostały przełamane miękkimi tkaninami i opływowymi kształtami. Na minimalistycznym łóżku została pościelona melanżowa szara pościel, na której odnajdują się duże szare poduszki w poszewkach z tego samego materiału. Podwójny okrągły stolik wyróżnia się kolorystycznie na tle szarości, zastosowanej w różnych odcieniach. Pięknym akcentem minimalistycznej sypialni jest elegancka, błyszcząca lampka nocna z miedzianym połyskiem.

Artemida – idealna lampa do luksusowego wnętrza

Elegancka kryształowa Ardant Artemida łączy w sobie klasyczny tekstylny abażur i metalową minimalistyczną podstawę. Pod abażurem zostały umieszczone zwisające z czterech świeczników szklane kryształy, które wyglądają niezwykle gustownie i oryginalnie. Artemida odnajduje się w sypialni, urządzonej w stylu glamour, szykownej jadalni oraz dużym, zdobionym w złoto hallu.

Aranżacja z Artemida w roli głównej musi być niezwykle przemyślana i gustownie urządzona. Meble i dodatki muszą być najwyższej jakości, perfekcyjnie dopasowane do siebie kolorystycznie i stylistycznie. Na tle jasnych, pastelowych ścian wyróżniają się eleganckie sofy i wyrafinowane osłony. Złota nie zabraknie – odnajdziemy go w minimalistycznej ramie do lustra, złotych, skurzanych poszewkach i oparciu na kanapie.

Minimalistyczna i lekka Gie El Home

Lampa Ardant Gie El Home to minimalistyczna lampa z białym, prostym abażurem. Wygląda niezwykle oryginalnie dzięki temu, że jej podstawa została ręcznie sformowana. W swoim rodzaju to jedyna taka lampa na całym świecie, ponieważ nie da się ręcznie stworzyć dwóch identycznych modeli. Gie El Home prezentuje się pięknie w dziennym świetle oraz zapalona wieczorem w minimalistycznym salonie. (Ardant.pl – nietypowe lampy stołowe o klasycznej budowie)

W zaproponowanej stylizacji postawiliśmy na minimalizm i funkcjonalne wnętrze. Niebieska ściana i pastelowa podłoga kontrastują ze sobą, ale nie kłócą się dzięki brązowemu krzesłu i pufie, wykonanej w identycznym kolorze. Całość została uzupełniona prawdziwym pniem, pełniącym rolę stolika oraz kwiatami w oryginalnych doniczkach.

Lampa czy rurki – oryginalna Gie El Home

Gie El Home jest stylowa lampą miedzianą, która sprawdzi się na biurku czy komodzie. Drewniana podstawa lampy została połączona z miedzianymi rurkami, które kończą się klasycznymi białymi plafonami. Projektantom udało się połączyć różne style i stworzyć coś oryginalnego i pięknego. Gie El Home pasuje do wnętrz kolorowych, stworzy udany kontrast z błękitem, turkusem czy pomarańczem. Uzupełnić koncepcję pomogą drewniane dodatki i jasne meble.

Niespotykana Luna Kiss – królowa wnętrza

Luna Kiss Ardant została zaprojektowana przez polskich designerów, którzy inspirowali się twórczością Gustawa Klimta. Prawdziwe dzieło sztuki jest pełne elegancji i błysku. Okrągła szklana kula ręcznie zdobiona inkrustacją, mieści się na złotej, prostej podstawie. Lampa pasuje zarówno do wnętrz minimalistycznych, gdzie stanie się główną ozdoba sypialni lub salonu, jak kontrastowych, pastelowych aranżacji.

Przykładowe produkty

Styl nowojorski – lampa klasyczna stołowa Ardant.pl

Artykuł sponsorowany