Cieszanów Rock Festiwal 2017 już za kilka dni

Program dzienny sceny głównej oraz alternatywnej CRF 2017, atrakcje miasteczka CITY NGO, to kolejne odsłony tegorocznej edycji CRF.

Już za kilka dni rozpoczęcie największego festiwalu w południowo-wschodniej Polsce – Cieszanów Rock Festiwalu. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 17-20 sierpnia w Cieszanowie. Poza koncertami zespołów Therion, Riverside, Pidżamy Porno, 3xWaglewski, na festiwalowiczów czeka mnóstwo atrakcji w postaci festiwalowego miasteczka CITY NGO.

Oprócz występów zespołów sceny głównej oraz alternatywnej publiczność znajdzie również: kąpielisko, strefę gastronomiczną, strefę swojskiego jadła, oficjalną odzież festiwalu oraz tętniące życiem CITY NGO.

Strefa CITY NGO to nie tylko interaktywna prezentacja organizacji pozarządowych. To miejsce intrygujących wystaw i warsztatów nietuzinkowych twórców. To miejsce ważnych spotkań, gdzie na chilloucie można zagubić się w meandrach inspirujących rozmów, zarówno z artystami, zespołami (spotkanie z zespołem Zwłoki), jak i przede wszystkim z samymi – festiwalowiczami.

W CITY NGO można będzie poznać i wesprzeć organizacje działające na rzecz ochrony przyrody, odpowiedzialnej konsumpcji oraz przestrzegania praw człowieka. Jedną z nich jest Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. To ogólnopolska organizacja prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i zasad ochrony przyrody w biznesie. Na czas trwania festiwalu dostępne będzie Laboratorium Przyrody, w ramach którego zostaną poruszone tematy dotyczące otaczającej nas matki natury, odbędą się warsztaty przyrodnicze i mikroskopowe, cykl prelekcji o ptakach, rybach, ssakach, gadach i płazach oraz historii ochrony przyrody w Polsce, a także spotkanie z przyrodnikiem i inne fascynujące atrakcje.

W tegorocznym CITY nadarzy się okazja uczestnictwa w arcyciekawym wydarzeniu: mowa o Open Space Technology, podczas którego festiwalowicze wspólnie poszukają odpowiedzi na pytanie: Po co nam wolność? Wszystko to pod okiem Agnieszki Wawrzyniak.

Wieczorem miasteczko CITY NGO zaprasza na nocne koncerty m.in. energetycznej Madam Elektry, na koncert BSSS oraz Tempelhof – esencje białostockiej sceny undergroundowej. Zanim noc rozgrzeją i rozświetlą niszowe perełki z Białegostoku, w klimat dantejskich scenerii wprowadzi publiczność festiwalu grupa utalentowanych aktorów grających w spektaklu „Chemiczna Zmiana Nastroju”.

Nie zabraknie również atrakcji sportowych. Codziennie, na korcie CITY NGO, odbędą się porywające tańce i swawole pod okiem czujnych i charyzmatycznych NGO’sów. Na mniej aktywnych czeka sprawdzian ze zdolności manualnych przy różnorakich pracach plastycznych.

Zawsze są to wyjątkowe wydarzenia i aktywności, odbywające się w fantastycznej atmosferze, z wyjątkowymi ludźmi. Miasteczko CITY NGO ruszy w czwartek od godziny 10 i będziemy czynne do niedzieli 20 sierpnia. Jak co roku festiwalowicze napotkają tutaj atrakcje, które zachwycą i porwą ich w świat bezgranicznych szaleństw. 17 sierpnia – 20 sierpnia, od g.10 – 15, Strefa City NGO – kort, pole namiotowe. Szczegóły: https://www.facebook.com/CityNgo

Podczas CRF 2017 wystąpią m.in. Therion, Riverside, Jinjer, Pidżama Porno, 3xWaglewski: Voo Voo, Waglewski Fisz Emade, Fisz Emade Tworzywo, Ørganek, Jelonek, Koniec Świata, Happysad, Kabanos, Ga-Ga/Zielone Żabki, Podwórkowi Chuligani, Bednarek, Kobranocka, Romantycy Lekkich Obyczajów, The Bartenders, Corruption, Zwłoki, Frostbite, Merkfolk i MoshMachine.

Szczegóły festiwalu na stronach: www.cieszanowrockfestiwal.pl, www.facebook.com/cieszanowrockfestival

Zakup karnetów on-line oraz bezpośrednio w stacjonarnych punktach sprzedaży w całej Polsce, pod tymi linkiem: http://bit.ly/2mLSoC4