Co z procesem byłego marszałka?

PRZEMYŚL. Mirosław K. ma rozpocząć leczenie w szpitalu, co będzie rzutowało na to, kiedy ruszy w sądzie jego sprawa.

Wciąż nie jest znany termin pierwszej rozprawy w procesie Mirosława K., byłego marszałka województwa podkarpackiego. Plan procesu, a przede wszystkim jego rozpoczęcia miały zostać ustalone podczas niejawnego posiedzenia organizacyjnego, które odbyło się w Sądzie Rejonowym w Przeworsku. Zakończyło się jedynie na wnioskach dowodowych i posiedzenie odroczono do października.

- Obrońca oskarżonego złożył wniosek o uchylenie mu środka zapobiegawczego w zakresie poręczenia majątkowego – mówi sędzia Małgorzata Reizer, rzecznik Sądu Okręgowego w Przemyślu. – W uzasadnieniu tego wniosku podane zostało, że zmieniła się sytuacja majątkowa Mirosław K. i że będzie leczył się teraz w szpitalu, co będzie rzutowało na to, kiedy ten proces się w ogóle rozpocznie. Sąd odroczył rozpoznanie tego wniosku do 4 października. Zwróci się teraz o informacje do szpitala i wówczas będzie wiadomo, czy i kiedy ten proces będzie mógł ruszyć – dodaje sędzia.

Katarzyna Szczyrek