Co ze szkołą na Bziance?

RZESZÓW. Dobudowane zostanie nowe skrzydło, żeby pomieścić ok. 200 kolejnych uczniów.

Miasto właśnie ogłosiło przetarg na opracowanie koncepcji i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlanych dla potrzeb rozbudowy Szkoły Podstawowej przy ul. św. Jakuba 2 w Rzeszowie na os. Bzianka. Jak będzie wyglądała szkoła po rozbudowie?

Obecnie na osiedlu Bzianka funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek. Powstała w 2012 roku w miejsce zlikwidowanej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Świlcza. Gmina musiała dopłacać do prowadzenia szkoły, bo uczyła się w niej zbyt mała liczba dzieci. Kiedy samorządowcy zaczęli rozważać likwidację placówki, zgromadzenie zakonnic z Krakowa zgodziło się poprowadzić szkołę.

Placówka mieści się w budynku złożonym z dwóch części: starszej i nowszej. Ta starsza ma ponad 100 lat. Władze miasta po przyjęciu Bzianki go granic Rzeszowa w styczniu 2017 roku zapowiadały, że zbudują nową szkołę, na kształt tej, która powstała na os. Załęże. Najpierw miejscy urzędnicy poszukiwali działki, ale w końcu doszli do wniosku, że lepiej jest rozbudować istniejący budynek. Zlecono wykonanie ekspertyzy stanu technicznego szkoły i ta wykazała, że nie ma możliwości dobudowania kolejnego piętra, bo fundamenty tego nie wytrzymają. Ratusz podjął decyzję, żeby tę część starszą wyburzyć, ale nie jest to takie proste, bo wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

13 września miasto ogłosiło przetarg na opracowanie koncepcji i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlanych dla potrzeb rozbudowy Szkoły Podstawowej przy ul. św. Jakuba 2 w Rzeszowie na os. Bzianka. Jak będzie wyglądała szkoła po rozbudowie?

- W jakim kierunku pójdzie ta rozbudowa, to stwierdzi projektant na podstawie ekspertyzy technicznej. Określi między innymi co trzeba wyremontować w tym budynku, który istnieje. Według założeń projektowych, ma powstać też nowe skrzydło, do tego zagospodarowanie terenu wokół i wyposażenie w środku – mówi Kamil Skwirut, radny miasta Rzeszowa. – Jestem zadowolony, bo obietnica złożona w czasie procedury włączania Bzianki zostaje spełniona – dodaje.

Blanka Szlachcińska