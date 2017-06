Coraz bliżej Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego

RZESZÓW. Miasto chce przejąć od kolei teren przed dworcem głównym.

Jeszcze w czerwcu miasto chce ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Równocześnie ratusz chce przejąć od kolei teren przed Dworcem Głównym. Ma tam powstać podziemny parking połączony z peronami.

- Nastąpiło znaczne przyspieszenie jeśli chodzi o Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne. Urzędnicy przygotowują już wytyczne, jeszcze w czerwcu ogłosimy przetarg na opracowanie dokumentacji – mówi Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu miejskiego w Rzeszowie.

Obecnie teren przed budynkiem Dworca Głównego jest w zarządzie PKP. Miasto chce go przejąć za darmo i zagospodarować. – Przygotowujemy porozumienie z koleją. Wyślemy to pismo do Ministerstwa Infrastruktury. Przejmiemy plac, jeśli tylko minister wyrazi zgodę – mówi Maciej Chłodnicki.

Jak zaznacza rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa, miasto chce zagospodarować ten teren. W miejscu, gdzie obecnie znajduje się parking i postój taksówek, powstanie parking podziemny. Ma być on połączony z peronami. Na górze teren zostanie ozdobiony zielenią i wyposażony w ławki i kosze na śmieci. To jednak nie koniec inwestycji w dworzec.

Na razie Dworzec Lokalny

W przyszłym roku PKP ruszą z modernizacją stacji Rzeszów Główny, a już teraz miasto poszukuje wykonawcy, który w systemie „zaprojektuj-wybuduj” przebuduje całkowicie Dworzec Lokalny zwany dworcem podmiejskim. Prace będą polegały na wykonaniu nowych nawierzchni placu manewrowego, nowych peronów zlokalizowanych wokół placu manewrowego oraz pawilonu, w którym zlokalizowane zostaną poczekalnia dla pasażerów, kasy biletowe, pomieszczenia dla obsługi dworca, pomieszczenia socjalne dla kierowców autobusów, a także pomieszczenia techniczne dla potrzeb teleinformatycznej obsługi dworca. Nowoczesny budynek dworcowy stanie od strony północno-zachodniej i będzie w całości wyposażony w fotowoltaikę.

W ramach zadania zostanie również zrealizowany System Zarządzania Dworcem Lokalnym z systemem Informacji Pasażerskiej Dworca Lokalnego oraz System Inteligentnego Monitoringu Wizyjnego poprawiającego bezpieczeństwo podróżnych.

Blanka Szlachcińska